Die Privatbank Berenberg hat Cancom nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die vorläufigen Eckzahlen zum dritten Quartal seien gut ausgefallen, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum aus eigener Kraft sei stark gewesen und nun wieder zurück in der Spur. Dass die Margenentwicklung des IT-Dienstleisters im Quartalsvergleich etwas schwächer ausfiel, liegt seines Erachtens am höheren Wachstum des margenschwächeren Geschäfts mit IT-Lösungen sowie an Investitionen ins Cloud-Geschäft./ck/tih Datum der Analyse: 29.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2018-10-30/11:28

ISIN: DE0005419105