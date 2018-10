Die Privatbank Berenberg hat Qiagen nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das Gendiagnostik- und Biotechunternehmen habe ein robustes drittes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Das um Wechselkursschwankungen bereinigte Umsatzwachstum habe leicht über dem Unternehmensziel gelegen, ebenso wie das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS). Trotz der leicht angehobenen EPS-Jahresprognose rechne er kaum mit Änderungen an der Konsensschätzung, die mit 1,33 US-Dollar nun am unteren Ende der von Qiagen angegebenen Spanne liegt./ck/tav Datum der Analyse: 30.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0012169213