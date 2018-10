Schaltbau Holding AG: Ergebnisbelastung durch außerordentliche Berichtigungen der Wertansätze der Tochtergesellschaften Schaltbau Alte und Schaltbau Bode UK DGAP-Ad-hoc: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Schaltbau Holding AG: Ergebnisbelastung durch außerordentliche Berichtigungen der Wertansätze der Tochtergesellschaften Schaltbau Alte und Schaltbau Bode UK 30.10.2018 / 14:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ergebnisbelastung durch außerordentliche Berichtigungen der Wertansätze der Tochtergesellschaften Schaltbau Alte und Schaltbau Bode UK * Aufgrund negativer Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2018 bei Schaltbau Alte und Schaltbau Bode UK entsteht Notwendigkeit einer Planungsanpassung für diese Tochtergesellschaften * Daraus resultierender Wertberichtigungsbedarf auf die bilanziellen Wertansätze beträgt insgesamt rd. 12,3 Mio. EUR * Prognosen für das laufende Geschäftsjahr unverändert München, 30. Oktober 2018. Die Schaltbau Holding AG (WKN: A2NBTL2; ISIN: DE000A2NBTL2) passt die Wertansätze für ihre Tochtergesellschaften Alte Technologies S.L.U., Barcelona, Spanien ("Schaltbau Alte"), und Schaltbau Transportation UK Ltd, Milton Keynes, Vereinigtes Königreich ("Schaltbau Bode UK"), an. Dies hat der Vorstand der Gesellschaft heute auf Grundlage angepasster Planungen für beide Tochtergesellschaften beschlossen. Hintergrund der Planungsanpassung sind negative Ergebnisentwicklungen bei beiden Gesellschaften in 2018 und daraus resultierende reduzierte Zukunftserwartungen. Die Planungsanpassungen führen zu außerordentlichen Wertberichtigungen in Höhe von insgesamt 12,3 Mio. EUR, die das Ergebnis der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018 belasten. Die Umsatzprognose der Gesellschaft mit Konzernumsatz von 480 Mio. EUR bis 500 Mio. EUR und einen Konzernauftragseingang im Bereich von 500 Mio. EUR bis 520 Mio. EUR, jeweils ohne die Umsatzbeiträge der zum Verkauf gesellten Sepsa-Gruppe, bleibt unverändert. Das gleiche gilt für die prognostizierte EBIT-Marge (vor Sondereffekten) für das Geschäftsjahr 2018, die nach wie vor bei etwa 3 % vom Umsatz erwartet wird. Wenngleich mit diesem Schritt die verbleibenden Bilanzrisiken in der Gruppe weiter reduziert wurden, können weitere nicht-operative Sondereffekte infolge von außerordentlichen Wertminderungen im Zusammenhang mit Restrukturierungsmaßnahmen und ggf. aus weiteren korrigierten Wertansätzen für Tochtergesellschaften nicht ausgeschlossen werden. Kontakt: Wolfgang Güssgen Leiter Investor Relations & Corporate Communications Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland T +49 89 93005-209 guessgen@schaltbau.de www.schaltbau.de 30.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland Telefon: +49 89 - 93005 - 209 Fax: +49 89 - 93005 - 318 E-Mail: guessgen@schaltbau.de Internet: www.schaltbau.de ISIN: DE000A2NBTL2 WKN: A2NBTL Indizes: Prime Standard Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 739443 30.10.2018 CET/CEST ISIN DE000A2NBTL2 AXC0230 2018-10-30/14:28