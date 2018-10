Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für General Electric nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10 US-Dollar belassen. Sowohl das Ergebnis je Aktie im dritten Quartal des Industriekonzerns als auch der Umsatz in der Sparte Industrial Solutions habe unter seinen Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Stephen Tusa in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem verwies er auf die von GE gekürzte Jahresdividende./ck/fba Datum der Analyse: 30.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0165 2018-10-30/14:57

ISIN: US3696041033