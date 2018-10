Die Commerzbank hat die Einstufung für Metro AG nach Zahlen des russischen Wettbewerbers Lenta auf "Hold" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Lenta habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Lenta könnte nun die Expansion etwas zurückfahren. Daher könnten sich die Lebensmittelhändler wieder stärker auf operative Effizienz und Margenverbesserungen fokussieren. Somit seien die Nachrichten von Lenta womöglich gute für Metro in Russland./ajx/zb Datum der Analyse: 30.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0168 2018-10-30/15:05

ISIN: DE000BFB0019