In einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer zur 5,75%-Deutsche Lichtmiete-Anleihe (WKN A2G9JL), auch als EnergieEffizienzAnleihe 2022 bekannt, bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Anleihe als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen.

Das Geschäftsmodell der Deutschen Lichtmiete ist nach Meinung der Analysten für die Zukunft mit der innovativen und bisher einzigartigen Geschäftsidee und der bisherigen Erfahrung seit 2012 gut aufgestellt. In Verbindung mit der Rendite von 4,15% p.a. (auf Kursbasis von 106,00% am 29.10.2018) sei die Deutsche Lichtmiete-Anleihe daher "attraktiv".

5,75%-Deutsche Lichtmiete-Anleihe

ANLEIHE CHECK: Die im Januar 2018 emittierte Unternehmensanleihe der Deutschen Lichtmiete mit Laufzeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2022 (Rückzahlung am 10.01.2023) ist mit einem Zinskupon in Höhe 5,75% p.a. (Zinstermin jährlich am 10.01.) ausgestattet. Im Rahmen der Emission wurden 10 Millionen Euro mit einer Mindestorder von 2.500 Euro und einer Stückelung von 500 Euro platziert. Die Anleihe wird an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf und München gehandelt.

