Sixt Leasing SE - Veränderungen im Vorstand: Michael Martin Ruhl (47) mit Wirkung zum 1. Januar 2019 als neuer Vorsitzender des Vorstands bestellt DGAP-Ad-hoc: Sixt Leasing SE / Schlagwort(e): Personalie Sixt Leasing SE - Veränderungen im Vorstand: Michael Martin Ruhl (47) mit Wirkung zum 1. Januar 2019 als neuer Vorsitzender des Vorstands bestellt 30.10.2018 / 18:59 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sixt Leasing SE - Veränderungen im Vorstand: Michael Martin Ruhl (47) mit Wirkung zum 1. Januar 2019 als neuer Vorsitzender des Vorstands bestellt Pullach, 30. Oktober 2018 - Der Aufsichtsrat der Sixt Leasing SE hat heute Herrn Michael Martin Ruhl (47) mit Wirkung zum 1. Januar 2019 zum Vorsitzenden des Vorstands der Sixt Leasing SE bestellt. Er wird den Vorstandsvorsitz von Herrn Thomas Spiegelhalter übernehmen, der den Aufsichtsrat gebeten hat, seinen Vertrag vorzeitig zum 31. Dezember 2018 aufzulösen. Diesem Wunsch hat der Aufsichtsrat heute entsprochen. Michael Martin Ruhl ist derzeit Geschäftsführer der Hannover Leasing GmbH & Co. KG. Das Unternehmen verwaltet mehr als 200 Beteiligungen und Publikumsfonds mit einem Vermögenswert von insgesamt rund 10 Mrd. Euro. Kontakt: Sixt Leasing SE Investor Relations Stefan Kraus +49 89 74444 4518 ir@sixt-leasing.com 30.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Sixt Leasing SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach Deutschland Telefon: +49 (0)89 744 44 - 4518 Fax: +49 (0)89 744 44 - 8 4518 E-Mail: ir@sixt-leasing.com Internet: http://ir.sixt-leasing.de ISIN: DE000A0DPRE6, DE000A2DADR6 WKN: A0DPRE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxembourg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 739677 30.10.2018 CET/CEST ISIN DE000A0DPRE6 DE000A2DADR6 AXC0305 2018-10-30/18:59