Bunn wird auch Integrated Services in den USA leiten

BCW (Burson Cohn Wolfe), eine führende globale Kommunikationsagentur, gab heute den Eintritt von Thomas Bunn als Executive Vice President, Global Brand and Integrated Solutions, in das Unternehmen bekannt. Bunn wird für die führenden und wachsenden BCW-Geschäftsbereiche Consumer Practice und Integrated Services in den USA verantwortlich sein.

"Thomas Bunn besitzt ein fundiertes Verständnis dafür, welche Auswirkungen integrierte Kommunikationslösungen auf Kunden im Consumer-Bereich und über alle Branchen hinweg haben", sagte Chris Foster, President, North America, von BCW. "Seine Erfahrung wird entscheidend für unseren anhaltenden Erfolg bei der Bereitstellung integrierter Programme sein, die starke Ergebnisse für die Kunden liefern. Ich bin sicher, dass er unser renommiertes Privatkundengeschäft weiter stärken und seine Kompetenz über alle unsere Tätigkeitsfelder hinweg mit uns teilen wird."

Vor seinem Wechsel zu BCW verbrachte Bunn fast sechs Jahre bei der Zeno Group, wo er zuletzt als Managing Director, New York, ein Team von mehr als 70 Fachleuten aus den Bereichen Verbraucher-, Gesundheits-, Unternehmens- und digitale Kommunikation leitete. In dieser Position baute Bunn ein kreatives Produktionsteam in New York auf und trieb den Ausbau der digitalen Fähigkeiten des Unternehmens voran. Daneben stellte er ein Team von Datenanalysten sowie Ingenieuren und Programmierern mit Spezialisierung im Bereich der strukturierten Daten zusammen und entwickelte mit der Leitung des Geschäftsbereichs Analytics ein datengestütztes Konzept zum Storytelling, zum Erreichen aussagefähigerer Business-Impact-Analysen für die Kunden durch fortschrittliche Analytik, zur Content-Optimierung und zur Zuordnung von Earned-Media-Marketingmaßnahmen. Bunn hat Erfahrung in der Betreuung von Kunden in zahlreichen Branchen, unter anderem in den Bereichen Consumer-Technologie, CPG, Hotels und Resorts, Mediendienstleister, Spirituosen, Telekommunikation und Tourismus.

In früheren Jahren seiner Laufbahn war Bunn Vice President, Strategic Planning bei Ketchum Public Relations in New York. Davor leitete er Mission Media US, den US-Zweig des Medienunternehmens Mission Media UK, das er in London mitbegründet hatte. Seine berufliche Laufbahen begann er bei Freud Communications in London.

Bunn fügte hinzu: "BCW repräsentiert einige der weltweit größten Markenikonen aus allen Branchen. Ich sehe meinem Beitritt zu diesem dynamischen Team, das so engagiert daran arbeitet, Erwartungen zu übertreffen und starke Ergebnisse für sie Kunden zu erzielen, gespannt entgegen und freue mich darauf, meinen Beitrag zu seinen schon jetzt hervorragenden integrierten Fähigkeiten leisten zu können."

Über BCW

BCW ist eine der größten globalen Full-Service-Kommunikationsagenturen der Welt. Sie wurde durch die Fusion von Burson-Marsteller und Cohn Wolfe gegründet und bietet digitale und datengestützte kreative Inhalte sowie integrierte Kommunikationsprogramme, die auf Earned-Media-Konzepten basieren und über sämtliche Kanäle hinweg skaliert sind. Der Kundenstamm von BCW erstreckt sich über die Sektoren B2B, Verbraucher, Unternehmen, Krisenmanagement, CSR, Gesundheitswesen, öffentliche Angelegenheiten und Technologie. BCW gehört zu WPP (NYSE: WPP), dem weltweit führenden Anbieter von Kommunikationsdiensten. Weitere Informationen finden Sie auf www.bcw-global.com.

