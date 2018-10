US-Staatsanleihen haben am Dienstag Verluste erlitten. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern belastete die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China die Festverzinslichen. US-Präsident Donald Trump hatte in einem Fernsehinterview einen "großartigen Deal" mit dem asiatischen Land in Aussicht gestellt. Die Kurse an der Wall Street zogen an und die als sicher geltenden Staatspapiere waren kaum gefragt.

Zweijährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,847 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 4/32 Punkte auf 99 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,944 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Bundesanleihen büßten 8/32 Punkte auf 97 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,115 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sackten um 17/32 Punkte auf 93 7/32 Punkte ab. Sie rentierten mit 3,361 Prozent./la/he

AXC0315 2018-10-30/21:01