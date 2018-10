Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat an der Wall Street wieder für eine deutliche Erholung gesorgt. Nachdem zu Wochenbeginn noch die entsprechenden sorgenvollen Stimmen die Oberhand gewonnen hatten, zogen die wichtigsten Indizes nun am Dienstag deutlich an. US-Präsident Donald Trump hatte in einem Fernsehinterview einen "großartigen Deal" mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt in Aussicht gestellt.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,77 Prozent auf 24 874,64 Punkte und machte damit seine am Montag erlittenen Verluste wieder wett. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,57 Prozent auf 2682,63 Punkte nach oben. Der technologielastige und konjunktursensible Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte nach einem verhaltenen Start ein Plus von 1,43 Prozent auf 6810,12 Punkte./la/he

