Kleine und mittlere Unternehmen können den Cyber-Versicherungsschutz beantragen auf: https://axaxl.slice.is.

Slice Labs Inc., Slice Labs Inc., ein führender On-Demand-Versicherungs-Cloud-Anbieter, und AXA XL, ein Geschäftsbereich von AXA, haben heute eine neue Cyber-Versicherungspolice vorgestellt, die speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) entwickelt wurde. Die Cyber-Versicherungslösung von AXA XL, die auf der Plattform Insurance Cloud Services (ICS) von Slice basiert, bietet kleinen und mittleren Unternehmen in den USA umfassenden Cyber-Versicherungsschutz zusammen mit Echtzeit-Informationen, um Cyberrisiken proaktiv zu begegnen.

"Unternehmen jeder Größe sind anfällig für Cyberrisiken", sagte John Coletti, Chief Underwriting Officer des North America Cyber Technology Versicherungsgeschäfts von AXA XL. "Mit der Bereitstellung dieses bedarfsgesteuerten, KI-basierten Cyber-Versicherungsprodukts erweitern wir unsere Reichweite auf dem Cyber-Versicherungsmarkt und gleichen die Wettbewerbsbedingungen für KMUs aus, indem wir ihnen Zugang zu einem breiten Cyber-Versicherungsschutz bieten, auf den sich die größten Unternehmen verlassen, sowie Cyber-Sicherheitsressourcen, die ihnen helfen, ihre Einnahmen, ihre Rentabilität und ihre Kundenbeziehungen zu schützen."

"Dieses Cyber-Versicherungsprodukt ist das erste seiner Art", sagte Tim Attia, CEO von Slice. "Im letzten Monat wurden wir an die massiven Auswirkungen erinnert, die eine Sicherheitsverletzung auf globale Technologie- und Flugunternehmen haben kann, die über die Ressourcen verfügen, sich von einem Cyberangriff zu erholen. Wenn einer ihrer KMU-Partner ebenfalls von dem Angriff betroffen gewesen wäre, hätte er das nicht überlebt. Dieses Produkt, das dank der ICS-Plattform möglich ist, bietet Unternehmen, die ebenso anfällig für Cyberangriffe sind, aber über viel weniger Ressourcen verfügen, um sich wieder davon zu erholen, zusätzliche Ressourcen und zusätzlichen Schutz."

Das Cyber-Versicherungsprodukt von AXA XL ist für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 20 Millionen US-Dollar konzipiert und bietet Limits von 250.000 US-Dollar bis zu 3 Millionen US-Dollar. Unter Verwendung der E&S-Brokerage-Lizenz von Slice bietet die digitale Plattform eine umfassende Abdeckung, die von entsprechend berechtigten KMUs innerhalb weniger Minuten erworben werden kann. Dieser einfache Onboarding-Prozess ermöglicht es Kunden, nicht nur auf einfache Weise eine Police zu erwerben, sondern auch eine erste Schadenmeldung über unseren "Claims Bot" Schadenmanager einzureichen.

Die Richtlinie umfasst die Absicherung von Datenschutzrisiken, sowohl in Bezug auf Schadenersatzforderungen Dritter als auch für Schadensminderungskosten bei Eigenschäden. Diese sind oft mit einem Cyber-Ereignis verbunden, wie z. B. Kosten für Benachrichtigung, Kreditüberwachung, Datenrettung, Reputationsmanagement, Geschäftsverlust und zusätzliche Kosten. Die Abdeckung bietet auch Schutz vor Cyber-Erpressungsdrohungen und anderen Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Verstößen im Bereich der Datensicherheit, einschließlich regulatorischer Geldstrafen, DSGVO- und Merchant-Services-Vereinbarungen.

Darüber hinaus wird die Cyber-Versicherungslösung AXA XL mit aussagekräftigen Daten geliefert, die KMUs helfen, ihre Cyberrisiken zu verstehen und zu erfahren, wie sie ihre Cyberabwehr stärken können. Kunden wird ein individualisiertes Dashboard mit einer umfassenden Cyber-Risikobewertung und Scores sowie Benchmark-Scores ihrer Branchenkollegen in jeder Risikokategorie zur Verfügung gestellt.

"Unsere Partnerschaft mit Slice ist ein gutes Beispiel für die Hebelwirkung, die wir aus der Zusammenarbeit mit InsureTechs ziehen können", sagte Lauren Tennant Pollock, Partner und Digital Distribution Lead für Accelerate, ein internes Innovationsteam innerhalb von AXA XL. "Mit der Technologie von Slice und unserer Kompetenz in den Bereichen Risikoübernahme, Preisgestaltung und Schadenbearbeitung haben wir in nur drei Monaten ein digitales End-to-End-Cyber-Angebot für KMUs aufgebaut. Wir freuen uns darauf, das Produkt in Zukunft auf der Grundlage von Kundenfeedback weiterzuentwickeln und es kontinuierlich unter Berücksichtigung der Kundenpräferenzen und sich ändernder Cyber- und Technologierisiken zu verbessern."

Über Slice:

Slice Labs ist ein führender Anbieter von On-Demand-Versicherungs-Cloud-Plattformen, der es Versicherern ermöglicht, ihren Kunden durch Direktversicherungs- oder Versicherungsvermittlungsmodelle einen neuen Mehrwert zu bieten, ohne in neue Infrastruktur zu investieren, um maßgeschneiderte On-Demand-Versicherungsprodukte mit Pay-as-you-go-Technologie anzubieten. Die Slice Insurance Cloud Services Platform (ICS) basiert auf maschinellem Lernen und fortschrittlichen Big Data-Technologien sowie auf Ergebnissen der Verhaltensforschung. ICS ist die Grundlage für neue digitale Versicherungsprodukte, die weltweit von Top-Versicherern auf den Markt gebracht werden, und es ist auch die Grundlage für die eigenen digitalen Versicherungsprodukte von Slice für die New Economy. Aktuelle Infos über Slice finden Sie auf http://www.slice.is und unter @SliceLabs auf Twitter.

Über AXA XL

AXA XL bietet Versicherungs- und Risikomanagementprodukte und -dienstleistungen für mittelständische Unternehmen bis hin zu großen multinationalen Konzernen sowie Rückversicherungslösungen für Versicherungsunternehmen weltweit. Wir arbeiten mit denen zusammen, die die Welt voranbringen. Weitere Informationen finden Sie auf www.axaxl.com

Über AXA XL Insurance

AXA XL Insurance bietet Sach-, Unfall-, Berufs-, Finanz- und Spezialversicherungslösungen für mittelständische Unternehmen bis hin zu großen multinationalen Konzernen weltweit. Wir arbeiten mit denen zusammen, die die Welt voranbringen. Weitere Informationen finden Sie auf www.axaxl.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181030006137/de/

Contacts:

Slice Labs Inc. PR

Emily Kosick, +1-212-380-1849 (USA)

pr@slice.is