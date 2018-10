Von Stephen Nakrosis

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat einen Zulassungserfolg verbucht. Die US-Gesundheitsbehörde FDA gab das Krebsmedikament Keytruda in einer Kombinationstherapie für eine bestimmte Form von Lungenkrebs frei.

Die Genehmigung basiert auf den Ergebnissen einer Phase-3-Studie, die eine bessere Überlebensrate bei der Behandlung mit Keytruda in Kombination mit Chemotherapie im Vergleich zu einer Behandlung mit Chemotherapie allein gezeigt hat.

