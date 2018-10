Neueste Runde beschleunigt Produktinnovationen und Massenproduktion von revolutionärem S3 Solid-State-LiDAR und sorgt dafür, dass das IPO-Verfahren auf Kurs bleibt

Quanergy Systems, Inc., ein globaler Marktführer im Bereich Entwicklung und Herstellung von LiDAR-Sensoren und intelligenten Sensor-Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Serie-C-Finanzierung im Wert von über 2 Milliarden USD gesichert hat. Ein globaler Top-Tier-Fonds ist der Hauptinvestor.

Quanergy's flagship product the S3 automotive-grade solid-state LiDAR (Photo: Business Wire)

Durch die Serie-C-Finanzierung kann das Unternehmen seine Planungshorizonte bei Cash-Flow und Gewinnhorizont deutlich überschreiten und der IPO-Prozess des Unternehmens bleibt damit auf Kurs.

Die Nachfrage nach den Lösungen von Quanergy bleibt weiterhin stark; die Erträge steigen schnell und die Buchungen übersteigen die Prognosen. Die Entwicklung von Produkten und Software gehen in lebhaftem Tempo weiter. In diesem Jahr wurden umfangreiche Bestellungen des S3 Solid-State-Sensors des Unternehmens bearbeitet. Dank rascher Innovationen können das Bildfeld (Field of View, FoV) und die Reichweite des S3 im Außenbereich weiterhin vergrößert werden.

Die sieben erteilten und acht ausstehenden Patente des Unternehmens belegen es: Quanergy ist ein Pionier bei kostengünstigen, hochwertigen Solid-State-LiDARs für eine Vielfalt von Anwendungen bei autonomen Fahrzeugen, intelligenter Sicherheit, industrieller Automatisierung und 3D-Mapping. Federführend dabei war das weltweit erfahrenste und innovativste LiDAR-Team. Seit Ende 2017 hatte Quanergy in seiner vollständig automatisierten Produktionsanlage im Silicon Valley eine jährliche Produktionskapazität von einer Million Solid-State-Sensoren. Der Abschluss dieser Finanzierungsrunde wird die Kapitalreserven des Unternehmens weiter erhöhen, um die innovative Weiterentwicklung und die Kommerzialisierung seiner Lösungen für Hardware, Software und intelligente Sensoren sowie den Bau von Produktionsanlagen im besonders großen Maßstab zu beschleunigen.

Seit Jahresbeginn hat Quanergy zahlreiche Auszeichnungen und Zertifikate erhalten: Jahrespreis für den besten Konsumartikel im Bereich Automobile und Telematik von Juniper Research, Jahrespreis der Silicon Valley Chamber of Commerce für herausragende Innovationen im Bereich der LiDAR-Sensortechnologie und daraufhin eine ISO 9001:2015-Zertifizierung, sowie IATF 16949-Automobil-Produktqualifikation für die Produktion von Solid-State-Sensoren ein großer Schritt für die Massenproduktion von S3 LiDAR für die Automobilbranche, das Kernprodukt des Unternehmens.

"Mit unserer modernen Technologie konnten wir den Preis von Solid-State-LiDAR auf ein paar Hundert Dollar in Volumen senken", sagte Dr. Louay Eldada, CEO von Quanergy. "Unser Solid-State-LiDAR der dritten Generation wird entwickelt, um den Sensor vollständig auf einem einzelnen Chip zu integrieren. Für Quanergy liegt der wichtigste Fokus im Augenblick darauf, die Produktion zu beschleunigen und unsere Stärken bei massengefertigten Produkten zu beweisen."

Über Quanergy Systems, Inc.

Quanergy Systems, Inc., wurde im Jahr 2012 gegründet und baut auf die jahrzehntelange Erfahrung seines Teams in den Bereichen Optik, Fotonik, Optoelektronik, Software für künstliche Intelligenz und Steuerungssysteme. Quanergy hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, im Herzen des Silicon Valley und bietet intelligente Sensor-Lösungen an. Das Unternehmen ist der führende Anbieter von LiDAR-Sensoren und Erkennungssoftware für die Echtzeitaufnahme und -verarbeitung räumlicher 3D-Daten und für Objekterkennung, -bestimmung, -klassifikation und -verfolgung. Seine Sensoren sind bahnbrechend bezüglich Preis, Leistung, Verlässlichkeit, Größe, Gewicht und Stärke. Seine Lösungen können in diversen Bereichen einschließlich Transport, Sicherheit, industrieller Automatisierung, 3D-Mapping, Bergbau, Landwirtschaft, Drohnen, Robotik, intelligente Räume und 3D-bewusste Geräte zur Verbesserung der Sicherheit, Effizienz und Lebensqualität verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.quanergy.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

