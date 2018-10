Meldung gemäß BX Adhoc Publizität Art. 18 KR



Luzern (pta002/31.10.2018/06:00) - Seit geraumer Zeit wird von Seiten der Aktionäre der Swiss Estates AG der Wunsch an den Verwaltungsrat geäussert, dass das Präsidium des Verwaltungsrates und die Spitze der Geschäftsleitung zwei verschiedenen Personen anvertraut werden sollte. Dies vor allem, um dem Grundsatz der Ausgewogenheit von Leitung und Kontrolle in der Geschäftsleitung zu entsprechen, wie er auch im Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance als Leitlinie für börsenkotierte Gesellschaften in der Schweiz durch economiesuisse definiert wird.



Nach längeren Diskussionen und aus gegebenem Anlass hat der Präsident des Verwaltungsrates der Swiss Estates AG seinen Rücktritt mit Wirkung zum Datum einer zwecks Neuwahl eines Präsidenten des Verwaltungsrates anzuberaumenden ausserordentlichen Generalversammlung, welche noch im laufenden Jahr abgehalten werden wird, erklärt.



Der Verwaltungsrat hat vom Rücktritt Kenntnis genommen und wird zeitnah, spätestens mit der schriftlichen Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung, einen neuen Präsidenten vorschlagen, welcher mit einem entsprechenden Leistungsausweis ausgestattet und unabhängig sein wird.



Der ausscheidende Präsident des Verwaltungsrates begründet seinen Rücktritt zunächst damit, dass er der weiteren Entwicklung der Gesellschaft nicht hinderlich sein wolle, sowie mit persönlichen und gesundheitlichen Gründen.



Als entscheidend für den Zeitpunkt des Rücktritts werden ernsthafte Vorwürfe gegen den Präsidenten im Zusammenhang mit Kapitalerhöhungen einer anderen, mit der Swiss Estates AG nicht verbundenen Gesellschaft genannt, welche voraussichtlich im kommenden Jahr richterlich beurteilt werden.



Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiter entwickelt.



Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert.



- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN - Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP



Namenaktien unterliegen Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland. Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen; diese sind auch an der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) unter der WKN A0MJ3Y und dem Tickersymbol WAG handelbar



(Ende)



Aussender: Swiss Estates AG Adresse: Alpenquai 28a, 6005 Luzern Land: Schweiz Ansprechpartner: Udo Rössig Tel.: +41 58 252 60 00 E-Mail: info@swiss-estates.ch Website: www.swiss-estates.ch



ISIN(s): CH0019304531 (Sonstige), CH0023926550 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in BX Swiss; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1540962000714



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresOctober 31, 2018 01:00 ET (05:00 GMT)