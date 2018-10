Von Donato Paolo Mancini

PARIS (Dow Jones)--Das französische Pharmaunternehmen Sanofi hat vor allem dank höherwertiger Medikamente im dritten Quartal zugelegt. Der Umsatzrückgang in der Diabetes-Sparte, die seit langem unter dem Verlust der Exklusivität für ehemalige Blockbuster leidet, wurde dadurch wettgemacht.

Der Nettoumsatz stieg auf 9,39 Milliarden Euro von 9,06 Milliarden im Vorjahr. Angetrieben wurde das Wachstum von Impfstoffen sowie der Sparte Sanofi Genzyme, die um 36 Prozent zulegte.

Das "Business-Nettoergebnis" - eine wichtige um Abschreibungen, Wertberichtigungen, Restrukturierungskosten und weitere Sonderposten bereinigte Kennziffer - legte auf 2,30 von 2,14 Milliarden Euro zu.

Die Einnahmen im Diabetes- und Herz-Kreislauf-Bereich sanken währungsbereinigt um 6,3 Prozent, wie es hieß.

Wie viele seiner Konkurrenten in der Branche hat sich Sanofi zuletzt auf höherwertige Medikamente konzentriert, auch durch Zukäufe. In diesem Jahr erwarb der Konzern die Firma Ablynx, die Medikamente aus ungewöhnlich kleinen Antikörpern entwickelt, und Bioverativ, einen US-Hämophilie-Spezialisten.

"Im dritten Quartal ist Sanofi in eine neue Wachstumsphase eingetreten. Wir erzielten starke Ergebnisse mit zweistelligem Wachstum in der Spezialpflege und in den Schwellenländern, während Impfstoffe einen Umsatzanstieg im hohen einstelligen Prozentbereich erzielten", sagte CEO Olivier Brandicourt. "Basierend auf der zugrunde liegenden Dynamik des Quartals ist Sanofi nun gut positioniert, um Wachstum zu erzielen", ergänzte er.

