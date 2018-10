Das Analysehaus CFRA hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzüge nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Die Resultate des Autobauers für das dritte Quartal seien erneut stark gewesen und im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Adrian Ng in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte bleibt vor allem mit Blick auf die Auswirkungen des anhaltenden Handelskriegs und den Dieselskandal an der Seitenlinie./tav/ajx Datum der Analyse: 31.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007664039