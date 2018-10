Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta014/31.10.2018/09:40) - Die s Wohnbaubank AG gibt bekannt, dass das Handelsgericht Wien mit heutigen Tag, nach vorliegen aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, die Eintragung der am 11.6.2018 angekündigten Abspaltungen in das Firmenbuch verfügt. Die Rechtswirksamkeit wird somit mit 1.11.2018 erwartet. Damit einher geht die Einschränkung der Bankkonzessionen.



Die Übertragung der Posten im Einzelnen ist im Spaltungs- und Übernahmsvertrag geregelt. Die Rechte der Gläubiger aus den Wohnbauanleihen werden dahingehend angepasst, dass der Gewinnanteil sowie der Anteil am Liquidationserlös der bei Wandlung auszugebenden Partizipationsscheine an der s Wohnbaubank AG mit dem Faktor 1,33 zu multiplizieren sind.



