Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Talanx vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Nach der Gewinnwarnung dürften die Zahlen des Versicherers für das dritte Quartal, die am 12. November anstehen, die Talsohle markieren, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer am Mittwoch vorliegenden Prognose. Ein Großteil sei durch die Warnung und den jüngsten Investorentag schon kommuniziert./mf/stk Datum der Analyse: 31.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2018-10-31/10:38

ISIN: DE000TLX1005