Die Commerzbank hat das Kursziel für Rational nach Zahlen von 612 auf 555 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Das Umsatzwachstum des Großküchengeräte-Herstellers habe sich im dritten Quartal sowohl im Jahres- als auch im Quartalsvergleich verlangsamt, schrieb Analyst Stephan Klepp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das habe vor allem an der schwächeren Geschäftsentwicklung in Europa und der Beendigung eines großen US-Vertrags gelegen. Er hält die Markterwartungen über 2018 hinaus für zu hoch./ck/men Datum der Analyse: 30.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-10-31/11:31

ISIN: DE0007010803