Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Carrefour nach Umsatzzahlen von 17,50 auf 18,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der französische Handelskonzern zeige Anzeichen einer Stabilisierung, was auf den Beginn einer Trendwende hoffen lasse, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der wichtigste Punkt der Quartalsbilanz sei für ihn der gesenkte Investitionsplan für 2018 von vormals 2 Milliarden auf nun 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro gewesen. Das sei auch ein positives Signal für den freien Barmittelfluss./she/ck Datum der Analyse: 31.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2018-10-31/11:37

ISIN: FR0000120172