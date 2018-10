Die Drägerwerk AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005550636) hat in den ersten neun Monaten 2018 währungsbereinigt bei Auftragseingang und Umsatz zugelegt.

Das Ergebnis war negativ. Der Auftragseingang wuchs in den ersten neun Monaten währungsbereinigt um 3,8 Prozent. Nominal lag der Auftragseingang mit 1.931,2 Mio. Euro leicht über dem Vorjahresniveau (9 Monate 2017: 1.928,3 Mio. Euro). Die Aufträge nahmen dabei in allen Regionen zu, am stärksten in Afrika, Asien und Australien. Der Umsatz von Dräger legte in den ersten neun Monaten 2018 währungsbereinigt um 3,0 Prozent zu. Nominal ging der Umsatz 0,5 Prozent auf 1.729,1 Mio. Euro zurück (9 Monate 2017: 1.737,0 Mio. Euro). In der Region Europa sowie in Afrika, Asien und Australien verzeichnete Dräger währungsbereinigt Wachstum, während der Umsatz in Amerika stagnierte.

"Die ...

