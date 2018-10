exceet Group SE: Vollzug des Verkaufs der AEMtec GmbH DGAP-Ad-hoc: exceet Group SE / Schlagwort(e): Verkauf/Verkauf exceet Group SE: Vollzug des Verkaufs der AEMtec GmbH 31.10.2018 / 15:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung Vollzug des Verkaufs der AEMtec GmbH Grevenmacher, 31. Oktober 2018 - Die exceet Group AG, ein Unternehmen der exceet Gruppe, hat am 25. September 2018 einen Vertrag mit der Mellifera Neunundzwanzigste Beteiligungsgesellschaft mbH über den Verkauf ihres Tochterunternehmens AEMtec GmbH unterzeichnet. Die Käuferin wird durch die capiton V GmbH & Co. KG kontrolliert, ein Fonds des Private Equity-Unternehmens capiton. Das Mikro- und Optoelektronik Unternehmen AEMtec mit Standort in Berlin ist Teil des Geschäftssegments "Electronic Components, Modules & Systems (ECMS)" der exceet Gruppe. Nach der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden wurde nun der Vertrag mit dem heutigen Datum vollzogen. Der Verkaufspreis beträgt EUR 86,0 Mio. und erhöht die liquiden Mittel abzüglich zinstragender Verbindlichkeiten und Transaktionskosten der exceet Gruppe auf rund EUR 105,0 Mio. Für weitere Informationen: Wolf-Günter Freese, CEO & CFO - Email: investor.relations@exceet.lu exceet Group SE 17, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher Luxemburg Telefon +352 2838 4720 ISIN: LU0472835155 WKN: A0YF5P Börsen: Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) Über exceet exceet ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Technologieunternehmen in den Märkten Gesundheit und Elektronik fokussiert. 31.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: exceet Group SE 17, rue de Flaxweiler 6776 Grevenmacher Luxemburg Telefon: +352 2838 4720 Fax: +352 2838 4729 E-Mail: info@exceet.com Internet: www.exceet.com ISIN: LU0472835155, LU0472839819 WKN: A0YF5P, A1BFHT Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 740023 31.10.2018 CET/CEST ISIN LU0472835155 LU0472839819 AXC0205 2018-10-31/15:01