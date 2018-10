Upgrade - in einem aktuellen Anleihen-Barometer wird die 6,50%-VERIANOS-Anleihe (A2G8VP) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG von 4 auf 4,5 Sterne heraufgestuft. Die Emittentin habe mit der Zulassung zur "großen Kapitelverwaltungsgesellschaft" einen bedeutsamen Schritt für ein nachhaltiges Wachstum erreicht, so die Analysten. Die überdurchschnittlichen Bonitätskennziffern der VERIANOS Real Estate AG und die Besicherung der Anleihe in Verbindung mit der aktuellen Rendite von 6,50% p.a. führen laut KFM zudem zu einer Verbesserung der Einschätzung auf "attraktiv (positiver Ausblick)" mit 4,5 von 5 möglichen Sternen.

Hinweis: Im April 2018 wurde die VERIANOS-Anleihe von den KFM-Analysten noch mit 4 Sternen berwertet.

6,50%-VERIANOS-Anleihe

ANLEIHE CHECK: Die im Mai 2018 emittierte Unternehmensanleihe der VERIANOS Real Estate AG ist mit einer Laufzeit von fünf Jahren (bis zum 30.04.2023) und einem Zinskupon von 6,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 01.05.) ausgestattet. Im Rahmen der Emission werden bis zu 6 Mio. Euro mit einer Stückelung von 100.000 Euro platziert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...