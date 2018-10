DAX-Anleger wollen es endlich wissen, Deutsche Post wird ausgebremst

Am heutigen Mittwoch zeigte der DAX ein starkes Lebenszeichen. Als Wegweiser diente erneut die Wall Street.

Das war heute los. In dieser Woche scheinen sich Anleger am deutschen Aktienmarkt besonders gerne an den US-Börsen zu orientieren. Die Märkte in Übersee feierten einen sehr starken Auftakt in den heutigen Mittwochhandel. Besonders viel Aufsehen erregten dabei die Technologiewerte, nachdem die neuesten Facebook-Quartalsergebnisse am Markt positiv aufgenommen wurden. Dies freute auch Investoren hierzulande. Allerdings stellt sich angesichts des weiterhin von Unsicherheiten geprägten Marktumfelds die Frage, ob es sich bei der heutigen DAX-Erholung lediglich um ein weiteres Strohfeuer handelt.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX überzeugte vor allem die Infineon-Aktie (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004). Das Papier legte zeitweise knapp 6 Prozent an Wert zu. Der Hableiterkonzern profitierte von den Kurssteigerungen bei US-Technologiewerten. Diese kamen im Zuge der jüngsten Kursrücksetzer besonders stark unter Druck, nun führten sie die kurzfristige Erholungsrallye an.

