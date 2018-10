Bilfinger SE: Aktienrückkauf 2017/18 - Beendigung und Abschlussmeldung DGAP-Ad-hoc: Bilfinger SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf Bilfinger SE: Aktienrückkauf 2017/18 - Beendigung und Abschlussmeldung 31.10.2018 / 20:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Bilfinger SE hat den Rückkauf eigener Aktien im Volumen von bis zu EUR 150 Mio. heute abgeschlossen. Die Beabsichtigung dieses Rückkaufs ab Herbst 2017 war bereits mit der Ad-Hoc-Mitteilung vom 13. Februar 2017 veröffentlicht worden. In dem Zeitraum vom 6. September 2017 bis einschließlich heute wurden insgesamt 3.942.211 eigene Aktien (8,92% des Grundkapitals der Bilfinger SE) zu einem Gesamtwert von EUR 149.999.972,62 (ohne Erwerbsnebenkosten) erworben. Dies entspricht einem Durchschnittskurs von EUR 38,05 (ohne Erwerbsnebenkosten) pro zurückerworbener Aktie. Der Aktienrückkauf war mit Bekanntmachung vom 1. September 2017 angekündigt und ursprünglich bis maximal 21. Dezember 2018 befristet worden. Das Rückkaufprogramm war zu beenden, sobald maximal 4.420.904 Aktien zu einem maximal aufzuwendenden Erwerbspreis von EUR 150 Mio. (ohne Erwerbsnebenkosten) zurückgekauft wurden. Diese Begrenzung wurde heute erreicht. Den Erwerb der Aktien führte das von der Gesellschaft beauftragte Kreditinstitut Commerzbank AG über die Börse durch. Der letzte Stand des Aktienrückkaufprogramms ist auf der Website der Bilfinger SE unter nachfolgendem Link veröffentlicht: http://www.bilfinger.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf-20172018/ 31.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bilfinger SE Oskar-Meixner-Straße 1 68163 Mannheim Deutschland Telefon: +49 (0621) 459-0 Fax: +49 (0621) 459-23 66 E-Mail: ir@bilfinger.com Internet: http://www.bilfinger.com ISIN: DE0005909006 WKN: 590900 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange; Börse Luxembourg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 740225 31.10.2018 CET/CEST ISIN DE0005909006 AXC0278 2018-10-31/20:33