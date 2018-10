Die Wall Street hat zum Ende eines tiefroten Monats Gewinne eingefahren. Dank positiv aufgenommener Quartalszahlen von Facebook und Ebay setzten die wichtigsten Aktienindizes am Mittwoch ihre jüngste Erholungsrally fort. Zudem halfen positive Nachrichten vom Arbeitsmarkt.

Der Dow Jones Industrial stieg um 0,97 Prozent auf 25 115,76 Punkte. Mit einem Zuwachs von 1,77 Prozent hatte der US-Leitindex bereits am Dienstag ein starkes Erholungssignal gesetzt. Im Dow steht gleichwohl für den Oktober ein Minus von rund 5 Prozent zu Buche - der größte Monatsverlust seit Januar 2016.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Mittwoch um 1,09 Prozent auf 2711,74 Punkte nach oben. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 hatte zwischenzeitlich die Marke von 7000 Punkten überwunden und lag am Ende 2,31 Prozent höher bei 6967,10 Punkten.

Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda sprach von einem wahren Horrormonat für die Anleger weltweit. "Es war ein wilder Ritt für die Investoren, und aktuell gibt es keine Garantie, dass es vorbei ist." Ein Potpourri an Störfaktoren wie etwa die Schuldenkrise in Italien, die anhaltend schwierigen Brexit-Verhandlungen, die Sorgen um die Entwicklung von Chinas Wirtschaft und die internationalen Handelskonflikte hatten die Märkte trudeln lassen. US-Präsident Donald Trump sorgte nun gerade in diesem Punkt zuletzt für Erleichterung - am Vorabend hatte er in einem Fernsehinterview einen "großartigen Deal" mit der Volksrepublik China angekündigt./la/he

