JPMorgan hebt Facebook auf 'Analyst Focus List' - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Online-Netzwerks Facebook auf die "Analyst Focus List" gesetzt. Die Einstufung lautet bei unverändertem Kursziel von 195 US-Dollar weiter "Overweight". Das dritte Quartal zeige eine Stabilisierung bei den Nutzerzahlen, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

JPMorgan senkt Schaeffler auf 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Schaeffler nach einer Gewinnwarnung, Eckdaten und den trüben Aussichten für den chinesischen Automarkt von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Das Kursziel wurde von 13,50 auf 10,50 Euro gesenkt, wie Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Das Ergebnis im dritten Quartal des Autozulieferers und Industriekonzerns sei schlechter als erwartet gewesen. Zudem dürfte die durchschnittliche Gewinnerwartung nach der Mitteilung vom Dienstag sinken. Schwerwiegender seien aber die mittelfristigen Aussichten für die Autosparte. Diese seien vor allem wegen der Schwäche des chinesischen Marktes trüb.

Goldman hebt Nordex auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 10 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nordex von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 7,30 auf 10,00 Euro angehoben. Der starke Auftragseingang des Windkraftanlagen-Herstellers werde die Gewinne im Jahr 2020 antreiben, schrieb Analyst Manuel Losa in einer am Dienstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Das dritte Quartal dürfte positiv verlaufen, und ein starker Auftragseingang zu einer Anhebung des Unternehmensausblicks für 2019 führen.

CFRA hebt BP auf 'Buy' - Ziel 650 Pence

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat BP nach Zahlen für das dritte Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 600 auf 650 Pence angehoben. Der Ölkonzern habe ergebnisseitig die Erwartungen um mehr als ein Drittel übertroffen, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit der vergleichsweise höheren Dividendenrendite und den starken Gewinnperspektiven des Konzerns. Dass der Deal mit BHP nun voll aus Barmitteln finanziert werden solle, sei zudem ein positives Signal.

CFRA senkt BBVA auf 'Sell' und Kursziel auf 4,50 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat BBVA wegen der hohen Risiken in Mittel- und Südamerika sowie der Türkei von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Das Kursziel senkte Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von 7 auf 4,50 Euro. Wegen der Gefahr hoher Belastungen aus den Geschäften in Lateinamerika und der Türkei kürze er seine Gewinnprognose für das laufende und kommende Jahr. Die Risiken aus dem starken Engagement in Schwellenländern sei gestiegen.

HSBC hebt Engie auf 'Hold' - Ziel 12,50 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Engie von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 11,90 auf 12,50 Euro angehoben. Die Belastungsfaktoren, die den Versorger in diesem Jahr zum schwächsten Wert im Sektor gemacht haben, sollten nun vollständig eingepreist sein, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er gehe nun von geringeren Risiken aus, da das belgische Atomenergiegeschäft inzwischen besser einzuschätzen sei. Zur Freisetzung des Wertpotenzial seien aber einschneidende Umstrukturierungen nötig.

JPMorgan hebt Nvidia auf 'Overweight' - Ziel gesenkt

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Nvidia nach zuletzt schwacher Kursentwicklung von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 265 auf 255 US-Dollar gesenkt. Analyst Harlan Sur betonte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die starken Wachstumsaussichten des US-Grafikchip-Spezialisten.

DZ Bank hebt fairen Wert für Volkswagen auf 126 Euro; 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Volkswagen-Vorzugsaktien nach Zahlen zum dritten Quartal von 120 auf 126 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Kennziffern des Autokonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen der anhaltenden Diskussionen um die Themen Emissionen, WLTP, Zölle und der weiteren Entwicklung in China bleibe er aber bei seinem negativen Anlagevotum.

JPMorgan senkt Ziel für Airbus auf 125 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 130 auf 125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry reduzierte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2019 bis 2021, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden zweiten Studie schrieb. Der Flugzeugbauer hinke mit einigen Programmen derzeit hinterher, etwa beim A330neo und A320neo family. Im europäischen Luftfahrt- und Rüstungssektor bleibe die Aktie aber sein "Top Pick".

DZ Bank senkt fairen Wert für Fuchs Petrolub - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fuchs Petrolub nach Zahlen von 46 auf 44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das eingetrübte Marktumfeld mache auch vor dem Schmierstoffhersteller nicht halt, schrieb Analyst Philipp Currle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die aktuellen Probleme im Automobilsektor in Europa und China sollten sich negativ auf das operative Geschäft im vierten Quartal auswirken.

