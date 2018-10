FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien hat der Kurs von First Sensor am Mittwoch deutlich zugelegt. Bei Lang & Schwarz wurde die Aktie zuletzt bei 18,50 Euro gesehen, nochmal 10 Prozent höher als zum Handelsende im Xetra-Handel. In dem hatte die Aktie bereits um fast 15 Prozent zugelegt.

Das Unternehmen hatte angekündigt, möglicherweise seinen Großaktionär zu verlieren und in der Folge übernommen zu werden. Sollten die Aktien des Großaktionäre im Paket verkauft werden, könne der Erwerber zur Abgabe eines Übernahmeangebots verpflichtet sein, hieß es.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.35 Uhr 11.422,22 11.447,51 -0,22% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

October 31, 2018

