Der Super Daiseikai 9.0 kühlt in allen Leistungsgrößen mit der Energieeffizienzklasse A+++. Zu den Neuerungen gehört ein Wärmeaustauscher mit Magic Coil-Beschichtung. Diese sorgt dafür, dass so gut wie kein Schmutz an den Lamellen haften bleibt. Er wird einfach durch das Kondensat abgespült. Die Trocknungsfunktion verhindert Bakterienbildung an feuchten Lamellen. Wie beim Vorgänger strömt die Luft beim Eintritt durch einen Plasmafilter, bevor sie den Wärmeaustauscher erreicht, um in der Luft enthaltene Partikel zu binden. Beim Austritt strömt die Luft durch einen Ionisator, der die Luft mit negativen Ionen anreichert. Die ...

