Fans fragen sich: "Wo ist die Verbindung zwischen E-Sports und dem Super Bowl?"

Mit dem verstärkten Aufkommen von legalen Glücksspielen in den USA wollen Millennials wollen mehr auf den Super Bowl setzen

Der Einfluss von Facebook bei der Vorschau der Super Bowl-Werbespots schwindet; Instagram und Snapchat springen in die Bresche

Würdest du deine Hochzeit verschieben, wenn sie auf den Super Bowl fallen und dein Team spielen würde?

Millennials sind bekanntermaßen mehr daran interessiert, Neues zu erleben als große Einkäufe zu tätigen daher sollte es nicht überraschen, dass sie neben dem Spektakel des Spiels an sich, lustigen TV-Spots und einer unterhaltsamen Halbzeitshow mehr vom Super Bowl wollen. Laut einer nationalen Umfrage, die die Stimmung unter den Fans misst, die von der "Fan Experience" Sport- und Unterhaltungsabteilung von BCW (Burson Cohn Wolfe) erstellt und vom Marktforschungsunternehmen PSB durchgeführt wurde, wollen Millennials das "Big Game" noch grandioser erleben.

Während Wetten in Verbindung mit dem Super Bowl im Rahmen von Hauspartys und Tipprunden bereits weit verbreitet sind, werden Sportwetten in Zukunft eine noch größere Rolle spielen, da mehrere US-Bundesstaaten Sportwetten bereits legalisiert haben und weitere eine ähnliche Gesetzgebung in Betracht ziehen. Die Millennials sind bereit: 67 Prozent sagen, dass es für sie wahrscheinlicher ist, auf den Super Bowl zu wetten als auf jedes andere Sportereignis; 46 Prozent der Angehörigen der Generation X und 29 Prozent der Baby Boomer sagen das Gleiche. Darüber hinaus sagen mehr als die Hälfte der Millennials (54 Prozent), dass sie das Spiel aufregender finden, wenn sie darauf gewettet gaben, und 58 Prozent sagen, dass Wetten auf ein Spiel Einfluss darauf haben, wie lange sie das Spiel anschauen. Von den Baby Boomern sagen lediglich 18 Prozent, dass das Wetten auf den Super Bowl beeinflusst, wie lange sie zusehen.

"Wir befinden uns in den USA derzeit in einer Phase, in der Aktivitäten, die früher tabu waren, in rasantem Tempo legalisiert werden", sagt Chris Foster, President, North America, BCW. "Dies hat Auswirkungen darauf, wie viele Menschen, insbesondere Millennials, Unterhaltung und Sport erleben. Für Marken, die bessere Kundenbeziehung anstreben, ist die Aufnahme von Aktivitäten, die für frühere Generationen gesetzlich verboten waren, ein großer Schritt zur Vertiefung dieser Beziehungen."

SPIEL DER MARKEN

E-Sports ist ein Beispiel für eine neue Gelegenheit, die sich durch die Interessen der Millenials ergeben hat. Als globales Phänomen, das nach Schätzungen bis 2020 Einnahmen in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar generieren wird, und einer Nutzerzahl, die weit in die Millionen geht, können E-Sports und der Super Bowl jüngeren Generationen Verbindungen bieten, die so spannend und beliebt sind, wie die Werbespots in den Spielpausen. Die Hälfte der befragten Millennials sagte, dass sie erwägen würden, ein E-Sports Ereignis anzuschauen, das mit dem Super Bowl in Verbindung steht; nur 16 Prozent der Baby Boomer sagen, dass sie das Gleiche tun würden.

Da der Super Bowl nach wie vor das Highlight des Werbejahres ist, spielen Soziale Medien weiterhin eine große Rolle bei der Wahrnehmung von Werbung durch die Verbraucher. Das Warten auf das Spiel, um die Anzeigen zu sehen, gilt als "old school", da die Marken inzwischen die sozialen Kanäle nutzen, um Vorschauen ihrer Spots zu zeigen. Facebook (58 Prozent) und YouTube (51 Prozent) sind dabei die Hauptquellen der Fans für solche "Sneak Peeks".

Während Facebook nach wie vor die Top-Plattform für die Vorschau von Super Bowl-Anzeigen ist, hat der Einfluss des sozialen Netzwerks im vergangenen Jahr abgenommen. Im Super Bowl Survey 2018 wandten sich 72 Prozent der Fans an das soziale Netzwerk, um entsprechende Anzeigen zu sehen; nur 58 Prozent sagen, dass sie dies in diesem Jahr ebenfalls tun werden. Instagram und Snapchat stehen bereit, um in die Bresche zu springen, wobei die Nutzung von Instagram 2019 rund 33 Prozent erreichen soll (von 24 Prozent in 2018), und Snapchat 2019 auf 18 Prozent kommen will (von 14 Prozent im Jahr zuvor). Snapchat hat praktisch keinen Einfluss auf Angehörige der Generation X (3 Prozent) und Baby Boomer (0 Prozent), da Millennials (28 Prozent) die dominierenden Nutzer von Snapchat sind, wenn es darum geht, Super Bowl-Werbespots anzusehen.

"Das Engagement über soziale Kanäle ist für Vermarkter eindeutig wichtig, daher müssen Marken auf veränderte Verhaltensweisen und Einstellungen bei den Zielgruppen achten", erläutert Jason Teitler, Chairman von BCW Fan Experience. "Der Aufstieg von Instagram und Snapchat ist unter Millennials nicht überraschend, aber der Einbruch von Facebook zeigt, dass Fans jeden Alters mehrere Kanäle für ihre Interaktionen rund um den Super Bowl nutzen."

AUSREICHEND TECHNOLOGIE IM SPIEL? KANN SEIN...

Die sechste jährliche BCW Super Bowl Survey fragte Fans, inwieweit der Einsatz von Technologie für sie den Unterhaltungswert des Profi-Football gesteigert habe, und 66 Prozent der Befragten geben an, dass es genau die richtige Menge an Technologie rund um das Spiel gebe. Dennoch gibt es eine bemerkenswerte Ausnahme: 68 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Technologie die Schiedsrichterleistung zuverlässiger machen könnte, was durch jüngste Entscheidungen auf dem Feld bestätigt wird.

Weitere Ergebnisse der sechsten jährlichen BCW Super Bowl Survey:

29 Prozent der Fans sagen, dass sie ihr Hochzeitsdatum verschieben würden, wenn ihr Team beim Super Bowl spielt; begeisterte Fans (42 Prozent) und Millennials (38 Prozent) waren dabei am ehesten bereit, den Tag ihrer Hochzeit zu verschieben.

63 Prozent der Fans sagen, dass sie Marken, die während der Super Bowl Werbespots schalten, gegenüber denjenigen, die das Spiel sponsern, bevorzugen.

50 Prozent sagen, dass sie einen Super Bowl unterstützen würden, der auf einem internationalen Parkett gespielt wird; 71 Prozent der Millennials wären von einem internationalen Super Bowl besonders begeistert.

Abergläubisch? Wenn ihr Team spielt, sagen 41 Prozent der Fans, dass sie den Super Bowl an ihrem gewohnten Ort anschauen würden, 35 Prozent würden die gleiche Kleidung tragen und 21 Prozent würden die gleiche Mahlzeit essen wie beim letzten Sieg ihres Teams. Doch nur 27 Prozent der Fans halten sich für abergläubisch.

Gehst du zu einer Super Bowl Party? Die Fans teilen sich auf in Anhänger von Chicken Wings (33 Prozent) und Pizza (33 Prozent), wenn es um das beste Essen für den Spieltag geht.

"Die Einstellung der Millennials rund um Aktivitäten im Zusammenhang mit einem großen Sportereignis entspricht der Stimmung einer Generation, die ständig nach neuen Arten von Reizen sucht", sagt Scott Elder, Senior Vice President, PSB. "Die Umfrage zeigt, dass es noch viel Raum und ein williges Publikum gibt, um die Möglichkeiten rund um den Super Bowl zu erweitern."

METHODISCHE HINWEISE

Die hier beschriebenen Ergebnisse basieren auf einer Umfrage, die von PSB in Zusammenarbeit mit BCW (Burson Cohn Wolfe) Fan Experience vom 9. bis 14. Januar 2019 durchgeführt wurde. Die Umfrage wurde online unter einer nationalen Stichprobe von N=1002 Personen durchgeführt, die planen, den Super Bowl in diesem Jahr zu sehen und die den Super Bowl im vergangenen Jahr gesehen haben. Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

Über BCW

BCW ist eine der weltweit größten Full-Service-Kommunikationsagenturen und wurde 2018 durch den Zusammenschluss von Burson-Marsteller und Cohn & Wolfe gegründet. Die Agentur bietet digitale und datengestützte kreative Inhalte und integrierte Kommunikationsprogramme, die auf bewährten Medien gründen und über sämtliche Kanäle hinweg skaliert sind. Der Kundenstamm von BCW erstreckt sich über die Sektoren B2B, Verbraucher, Unternehmen, Krisenmanagement, CSR, Gesundheitswesen, öffentliche Angelegenheiten und Technologie. BCW ist Teil von WPP (NYSE: WPP), dem Weltmarktführer für Kommunikationsdienste. Weitere Informationen finden Sie unter www.bcw-global.com.

Über Fan Experience

Fan Experience ist eine spezialisierte Gruppe innerhalb von BCW (Burson Cohn Wolfe), die sich zum Ziel gesetzt hat, Marken dabei zu unterstützen, tiefere Beziehungen zu den wichtigsten Kundengruppen aufzubauen, indem sie Fans durch sportliche und unterhaltungsorientierte Kommunikation, Marketing und Events anspricht. Die Gruppe setzt Kampagnen für einige der größten Verbraucher-, Technologie-, Gesundheits- und Unternehmenskunden von BCW vor Ort und bei einigen der weltweit größten und einflussreichsten Sportveranstaltungen und -stätten um. Fan Experience entwickelt Programme "aus der Sicht des Fans", um sicherzustellen, dass Marken Relevanz und Wert für ein breites Spektrum von Zielgruppen wie Verbraucher, Geschäftspartner, Mitarbeiter, Medien und Meinungsbildner liefern.

Über PSB Research

PSB ist ein Full-Service-Beratungsunternehmen für benutzerspezifische Recherchen und Analysen, das datenbasierte Informationen mit menschlicher Erfahrung verbindet, um die erfolgskritischsten Herausforderungen von Kunden zu meistern. Aufgrund seiner Erfahrung im Bereich der politischen Umfragen bringt PSB die Wendigkeit der Wahlkampfstrategie bei Recherchen und Beratungsaufgaben in einer Vielzahl von Branchen wie Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Entertainment zum Einsatz. PSB ist ein Mitglied der BCW-Unternehmensgruppe, die zu WPP (NYSE: WPP) gehört, dem Weltmarktführer für Kommunikationsdienste. Weitere Informationen finden Sie unter www.psbresearch.com.

