Schaffhausen (pta001/01.11.2018/07:00) - GF Machining Solutions gewinnt Grossaufträge für Flugzeugtriebwerks-Komponenten



GF Machining Solutions, eine Division von GF, hat in Nordamerika mehrere Grossaufträge aus dem Luftfahrtsektor gewonnen. Das Volumen beläuft sich auf rund USD 100 Millionen. Die Auslieferung beginnt 2019 und erfolgt über eine Laufzeit von vier Jahren.



Die Luft- und Raumfahrtindustrie ist einer der Schlüsselsektoren in der Strategie 2020 von GF Machining Solutions. Mit ihrem kürzlich eröffneten Kompetenzzentrum in Huntersville, North Carolina (USA), das auf den nordamerikanischen Luftfahrt- und Energiesektor fokussiert, unterstreicht die Division ihr Engagement, die Kunden insbesondere im Produktionsprozess zukünftiger Triebwerkprogramme aktiv zu unterstützen. Die Division kann mit dem neuen Kompetenzzentrum ihre Präsenz in diesem vielversprechenden Marktsegment innerhalb der NAFTA-Region signifikant verstärken.



Die neuen Aufträge im Wert von rund USD 100 Millionen (ca. CHF 100 Millionen) beinhalten die ganze Bandbreite von Elektro-Erosionsmaschinen (EDM), Fräs- und Lasermaschinen wie auch von Automationslösungen und Services. Die neuen Maschinen werden bei den Kunden - namhafte Triebwerkhersteller und ihre Zulieferer - für die anspruchsvolle Fertigung von Schaufeln, Blisks (Blade Integrated Disks) und weiteren komplexen Komponenten für Triebwerke der neusten Generation eingesetzt.



GF Machining Solutions bietet Werkzeugmaschinen, Automationslösungen und Kundendienstleistungen für die Produktion von Formen, Werkzeugen und hochwertigen Metallteilen. Die Division betreibt Produktionsstätten in der Schweiz, in Schweden, China sowie in den USA und betreut in über 50 Ländern mit ihren eigenen Verkaufsgesellschaften die Kunden vor Ort.



GF umfasst die drei Divisionen GF Piping Systems, GF Casting Solutions und GF Machining Solutions. Das 1802 gegründete Industrieunternehmen hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und betreibt in 34 Ländern 136 Gesellschaften, davon 57 Produktionsstätten. Die 15'835 Mitarbeitenden haben im Jahr 2017 einen Umsatz von CHF 4'150 Mio. erwirtschaftet.



