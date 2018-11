Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor allem über die starken Margen im Lkw-Geschäft erfreut und rechnet angesichts weiterer Einsparungen und steigender Verkäufe auch für die kommenden Quartale mit einer anziehenden Profitabilität. Für die Autos prognostiziert er hingegen für 2019 nur noch eine Marge am unteren Ende der in Aussicht gestellten Spanne von 8 bis 10 Prozent. Im vierten Quartal 2018 dürften Mercedes-Benz sogar nur 7 Prozent erreichen./tav/tih Datum der Analyse: 01.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-11-01/08:41

ISIN: DE0007100000