Die Aktie der Staramba SE (ISIN: DE000A1K03W5) fiel gestern fast dramatisch um über zehn Prozent und heute ist sie aktuell weitere 4,5% Prozent auf absolutem Jahrestief unterwegs. 19,50 Euro nach 65,80 als Jahreshoch im Mai diesen Jahres.

Was ist passiert?

Auslöser für den abermaligen Kurseinbruch gestern und heute waren zwei kurze Meldungen des Unternehmens. Der Paukenschlag, der alle bereits bestehenden Befürchtungen erneut aufleben ließ und weiter den Aktionär im Ungewissen lässt:

"Die im General Standard notierte Staramba SE (XETRA: 99SC) wird ihren Jahresabschluss 2017 - statt wie bisher geplant am 31. Oktober 2018 - nun am 30. November 2018 veröffentlichen. Die durch Versagungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft notwendig gewordene Nachprüfung benötigt zur Klärung letzter Fragen mehr Zeit. Im Zuge der Nachprüfung erfolgte eine Neubewertung einzelner Verträge. Im Zuge der Adjustierungen ist eine Umsatzprognoseanpassung notwendig geworden. So beläuft sich der Umsatz der Staramba SE für das Geschäftsjahr 2017 auf etwa EUR 12 Mio., was einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Jahr 2016 (EUR 2,1 Mio.) bedeutet. Die Veröffentlichung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...