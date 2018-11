Nach der Veröffentlichung der langfristigen Ziele und Signale für das Jahr 2019 setzt die Aktie von Dialog Semiconductor ihre Erholung am Donnerstag fort. In der Spitze stieg die Aktie des Chipherstellers bereits im frühen Handel um neun Prozent und stieß in den Widerstandsbereich um 25 Euro vor. Auf dem Kapitalmarkttag in London kommunizierte das Unternehmen optimistische Pläne. Für 2018 plant Dialog mit einem Umsatz von rund 1,46 Milliarden US-Dollar und möchte dieses Niveau auch im nächsten Jahr erreichen.

Deal mit Apple

Dialog produziert unter anderem Schaltkreise für Mobilgeräte. Mitte Oktober hatte es angekündigt, das Zuliefergeschäft mit Chips zur Stromsteuerung in weiten Teilen an seinen wichtigsten Kunden Apple zu verkaufen. Zuvor hatte es bereits Spekulationen gegeben, dass Apple die Chips für iPhones und iPads künftig selbst herstellen könnte, was die Anleger wegen der Abhängigkeit von Apple vom Einstieg bei der Dialog-Aktie abgehalten hatte. Drei Viertel der Dialog-Erlöse kommen aus dem Geschäft mit dem iPhone-Hersteller.

Fokus auf Wachstum

Doch wie ...

