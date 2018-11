Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Akzo Nobel mit "Outperform" und einem Kursziel von 86 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Erstmals seit langem stelle der niederländische Chemiekonzern den Wertzuwachs wieder über den Absatz, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts fehlender Übernahmeziele sollten Aktienrückkäufe und Sonderdividenden der Normalfall werden./tih/ajx Datum der Analyse: 01.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2018-11-01/13:19

ISIN: NL0000009132