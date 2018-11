Bei der Morphosys Aktie geht es heute am Nachmittag stark nach oben. Gegen 14 Uhr setzt eine Intradayrallye ein, welche die Biotechaktie aus dem Bereich an der 83-Euro-Marke binnen kurzer Zeit auf bis zu 95,90 Euro in die Höhe schießen lässt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...