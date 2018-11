Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem vergleichsweise ruhigen Handelstag schloss der deutsche Aktienmarkt leicht im Plus. Themen gab es viele, doch richtiger Schwung kam nicht auf. Dies könnte daran gelegen haben, dass einige Marktteilnehmer auf Grund des Feiertages Allerheiligen bereits in ein verlängertes Wochenende gegangen sind.

Positiv wurden Meldungen gewertet, dass ein Brexit-Vertrag bereits im November stehen könnte. Zudem twitterte US-Präsident Donald Trump, dass er ein gutes Gespräch mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping über das Thema Außenhandel hatte. Dies wurde dahingehend interpretiert, dass es möglicherweise zu einer gütlichen Einigung im Handelsstreit der beiden Länder kommen könnte. Der DAX beendete den Tag 0,2 Prozent höher bei 11.469 Punkten.

Aktivistischer Investor steigt bei Deutscher Bank ein

Ein aktivistischer Hedgefonds aus New York ist bei der Deutschen Bank eingestiegen. Er wettet darauf, dass der neue Chef Christian Sewing das Ruder in Richtung Profitabilität mit einer Strategie herumreißen kann. Hudson Executive Capital, geleitet vom früheren JPMorgan-Finanzchef Douglas Braunstein, hält etwa 3,1 Prozent an der Deutschen Bank. Auf den Zug springen an der Börse einige Anleger auf, für die Aktie ging es um 3,5 Prozent nach oben. Noch freundlicher tendierten die Aktien der Lufthansa, die nach dem Wertverfall der vergangenen Wochen um 7,3 Prozent zulegten.

Kurssprünge in der zweiten Reihe

Die Analysten der UBS empfehlen ihren Kunden die Aktie von Wacker Chemie zum Kauf und rufen ein Kursziel von 170 Euro aus. Dies wäre nahezu ein Verdoppler in der Aktie, die um 10 Prozent auf 86,96 Euro zulegte.

Bei einem guten Volumen ging es für die Aktie von Morphosys um 16,4 Prozent nach oben. Das Unternehmen berichtete über positive Studienergebnisse zu einem wichtigen Krebs-Wirkstoffkandidaten.

Der Sensorik-Hersteller First Sensor verliert möglicherweise seinen Großaktionär. Sollten seine Aktien im Paket verkauft werden, könnte der Erwerber ein Übernahmeangebot abgeben. Diese Übernahmefantasie beflügelte die Aktie, die knapp 15 Prozent zulegte.

Umgesetzt wurden in DAX-Titeln rund 101,9 (Vortag: 131,2) Millionen Aktien im Wert von rund 4,13 (Vortag: 7,27) Milliarden Euro. Es gab 17 Kursgewinner und 13 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.468,54 +0,18% -11,22% DAX-Future 11.456,00 -0,01% -12,77% XDAX 11.465,13 +0,31% -10,86% MDAX 24.337,62 +0,65% -7,11% TecDAX 2.670,34 +1,23% +5,59% SDAX 11.166,02 +1,21% -6,06% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,08 -18 ===

November 01, 2018

