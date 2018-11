(neu: Text-Straffung, Schlusskurse)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zuversichtliche Aussagen zur Geschäftsentwicklung haben Fielmann am Donnerstag deutliche Kursgewinne beschert. Damit setzten die Aktien der Optikerkette ihre Erholung fort. Dass die Zahlen für das dritte Quartal von Analysten unterschiedlich bewertet wurden, machte den Anlegern offenbar wenig aus.

Letztlich legten die Fielmann-Titel um 4,83 Prozent auf 57,50 Euro zu, was ihnen einen der vorderen Plätze im MDax einbrachte. Gegenüber ihrem Vierjahrestief vor drei Wochen (48,84) machten sie damit rund 17 Prozent gut und überwanden die Charthürde von 55 Euro souverän. Seit Jahresbeginn steht aber immer noch ein Minus von rund 22 Prozent zu Buche. Der Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen hat im selben Zeitraum um lediglich 7 Prozent nachgegeben.

Nach einer rückläufigen Gewinnentwicklung in der ersten Jahreshälfte hatte Fielmann den Hebel im dritten Quartal wieder umgelegt: Vorsteuergewinn und Nettoergebnis legten jeweils um rund 5 Prozent zu. Beim Umsatz schaffte Fielmann immerhin ein knappes Plus. Für das Jahr strebt das Unternehmen weiterhin ein Ergebnis vor Steuern auf Vorjahresniveau an.

Angesichts des schwierigen Geschäftsumfelds sei das dritte Quartal stark ausgefallen, lobte Analyst Knud Hinkel von der Investmentbank Equinet. Dagegen konstatierten die Experten der Baader Bank und der Commerzbank durchwachsene Resultate: Einer mäßigen Umsatzentwicklung stehe eine überraschend gute Performance beim Ergebnis gegenüber.

Auf dem Weg zu den Jahreszielen habe das Unternehmen aber noch eine Wegstrecke vor sich, schrieb Equinet-Experte Hinkel. Sein Commerzbank-Kollege Oliver Metzger rechnete vor, dass dies für das Schlussquartal ein recht ambitioniertes Umsatzwachstum von 10,4 Prozent voraussetze. Dagegen erscheine das angenommene operative Ergebnis (Ebit) von 53,1 Millionen Euro realistisch./edh/gl/she/fba/he

