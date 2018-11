Moody's Analytics, ein globaler Anbieter von Finanzinformationen, hat die Data Alliance erweitert, so dass Mitglieder nun über das Data Alliance Portal ("das Portal") Daten für alle akzeptierten Anlageklassen und alle Regionen sicher hochladen können.

Es ist jetzt einfacher und sicherer für die Mitglieder der Data Alliance, Daten beizutragen und im Gegenzug Erkenntnisse aus dem Kreditrisiko-Benchmarking zu erhalten. Die globale Datenbank der Data Alliance wächst weiter und umfasst derzeit 100 Millionen Jahresabschlüsse privatwirtschaftlicher Unternehmen aus Handel und Industrie, Kreditsalden von gewerblichen Immobilien mit einem Gesamtvolumen von 398 Milliarden Dollar aus 354 Ballungsräumen, sowie 63 % aller Projektfinanzierungskredite, die seit 1983 vergeben wurden.

Der Schutz der Vertraulichkeit der Mitgliederdaten ist dabei von höchster Bedeutung. Für alle Datenübertragungen, die nun ausschließlich über das Portal erfolgen, wirde die Datensicherheit des Programms verstärkt.

"Unsere Mitglieder erwarten von der Data Alliance einen aussagekräftigen Einblick in ihr Portfoliorisiko", sagte Jean Liu, Senior Director bei Moody's Analytics. "Die Möglichkeit, das Portal für alle Einreichungen zu nutzen, macht es schneller, einfacher und sicherer."

Im Anschluss an unser CRE-Release Anfang des Jahres gehören nun auch Projektfinanzierung, Asset Finance, Handel und Industrie und Landwirtschaft zu den Anlageklassen, für die Mitglieder über das Portal Daten beitragen und einsehen können. Die Data Alliance expandiert auch weiterhin weltweit, unter anderem mit Fokus auf europäische Gewerbeimmobilien und afrikanische Handels- und Industrieunternehmen.

"Wir freuen uns, dass die Mitglieder der Data Alliance nun für alle im Portal vertretenen Assetklassen Daten beitragen und einsehen können", sagte Doug Johnson, Director bei Moody's Analytics. "Insbesondere werden Kreditgeber im Bereich Landwirtschaft die Verfügbarkeit von Daten und Best Practices zur Kreditvergabe in der Landwirtschaft begrüßen."

Wir prüfen auch ständig andere Moody's Analytics-Lösungen, um die Data Alliance zu erweitern. So baut beispielsweise eine kürzlich durchgeführte Initiative zur Vertiefung der Portfolioanalyse auf unserer RiskFrontier-Lösung auf und gibt Data Alliance-Mitgliedern und Kunden der RiskFrontier-Lösung die Möglichkeit, ihr Kreditprofil mit Peer-Group-Benchmarks für ökonomisches Kapital und Rentabilität zu vergleichen.

Für die Data Alliance wurde Moody's Analytics im Rahmen der 2018 Risk Technology Awards als Credit Data Provider of the Year ausgezeichnet. Dieser Erfolg trug zur wachsenden Liste von Auszeichnungen für Moody's Analytics bei, darunter Auszichnungen wie die zum Technology Vendor of the Year bei den 2018 Risk Awards.

Klicken Sie hier, um das Data Alliance-Team zu kontaktieren und mehr zu erfahren auch über die exklusiven Vorteile einer Mitgliedschaft.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt seine Kunden mit Tools für Financial Intelligence und Analysen bei der Verwirklichung ihrer Ziele hinsichtlich Wachstum, Effizienz und Risikomanagement. Die Kombination aus unserer Expertise im Bereich Risiko, umfassenden Informationsressourcen und innovativer Technologieanwendung unterstützt Führungskräfte, um auf einen sich ständig weiterentwickelnden Markt zu reagieren. Unsere branchenführenden Lösungen sowie unsere umfassenden Research-, Daten-, Software- und Beratungsleistungen sind weithin dafür bekannt, ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Dank unseres Engagements für Qualität, Kundendienst und Integrität sind wir ein zuverlässiger Partner von Tausenden von Unternehmen weltweit. Weitere Informationen über Moody's Analytics erhalten Sie unter www.moodysanalytics.com.

Moody's Analytics ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO), die für 2017 Umsatzerlöse in Höhe von 4,2 Milliarden US-Dollar berichtete, weltweit rund 12.600 Mitarbeiter beschäftigt und in 42 Ländern präsent ist.

moodysanalytics.com twitter.com/moodysanalytics linkedin.com/company/moodysanalytics

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181101005954/de/

Contacts:

Moody's Analytics Communications

Justin Bursztein, +1-212-553-1163 (USA)

Moody's Analytics Media Relations