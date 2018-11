Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Baar (pta003/01.11.2018/18:30) - Nach der Registrierung und Marktzulassung für das Produkt Triggerfish® als Medizinprodukt in den USA konnte dies im September 2018 auch in Japan erfolgreich abgeschlossen werden. Die Zusammenarbeit mit dem industriellen Partner in Japan, welcher die Sensimed SA in diesem Prozess begleitet und ihn mitfinanziert hat, wird für die Kommerzialisierung vertieft werden. Trotz den Registrierungen in der EU, den USA und Japan liegt bis zur Abrechenbarkeit mit Versicherungen noch ein längerer Weg vor der Firma. Die Kommerzialisierung wird in einem ersten Schritt im Selbstzahler-Markt erfolgen, was eine entsprechend langsame Entwicklung der Umsatzzahlen erwarten lässt. Die Schwerpunkte der Unternehmensentwicklung der Sensimed SA liegen vorderhand in der Vermarktung im Selbstzahler-Markt in den USA und Japan, in weiteren medizinischen Studien zur Vertiefung der nötigen klinischen Daten für die Abrechenbarkeit sowie in der Fertigentwicklung und der Registrierung des zweiten Produktes, eines Drucksensors, welcher in eine Diagnostik-Linse integriert ist. Um diese Schritte umsetzen zu können, wird die Sensimed SA eine weitere umfangreiche Finanzierung benötigen.



Im Herbst 2018 konnte in einem ersten Schritt eine Überbrückungsfinanzierung mit Wandeldarlehen über CHF 1.3 Mio. sichergestellt werden. New Value partizipierte daran mit CHF 0.05 Mio. Die Eigenkapital-Finanzierungsrunde konnte noch nicht gesichert werden und wird für das erste Halbjahr 2019 erwartet. Die Implikationen dieser anstehenden Finanzierungsrunde auf die Bewertung der Beteiligung an der Sensimed SA können noch nicht abschliessend beurteilt werden.



Die verzögerte Kommerzialisierung und die Unsicherheiten betreffend der anstehenden Finanzierungsrunde haben bei der New Value AG zu einer neuen Risikobeurteilung geführt. Basierend darauf hat der Verwaltungsrat der New Value AG entschieden, die Bewertung der Sensimed SA bereits im Halbjahresabschluss 2018 um CHF 1 ' 500 ' 000 zu berichtigen. Aufgrund dieser Wertkorrektur wird sich der NAV (Net Asset Value) der New Value AG um CHF 0,46 pro Aktie vermindern.



Weitere Informationen zu New Value New Value AG, an der SIX Swiss Exchange kotiert, investiert direkt in private Unternehmen mit überdurchschnittlichem Markt- und Wachstumspotenzial in der Schweiz und den umliegenden Ländern. New Value fördert innovative Geschäftsmodelle mit Wachstumskapital und begleitet die Unternehmen bis zum Markterfolg. Das Portfolio umfasst Unternehmen verschiedener Reifegrade. Im Portfolio sind Unternehmen aus den Bereichen Cleantech und Gesundheit vertreten.



(Ende)



Aussender: NEW VALUE AG Adresse: Zugerstrasse 8a, 6340 Baar Land: Schweiz Ansprechpartner: Bernd Pfister Tel.: +41 43 344 38 38 E-Mail: pfister@newvalue.ch Website: www.newvalue.ch



ISIN(s): CH0010819867 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1541093400766



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresNovember 01, 2018 13:30 ET (17:30 GMT)