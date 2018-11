Mehr als 17 Prozent ging es am Donnerstag bei dem deutschen Biotech-Vorzeigewert Morphosys nach oben. Damit ist der Wert unangefochten der Spitzenreiter des Tages im MDAX und TecDAX. Der Grund sind starke Daten zum Hoffnungsträger MOR208. Wie das Unternehmen mitteilte, ergab die jüngste Studie, dass die Zeit, in der Patienten ohne Fortschreiten der Krankheit weiterlebten, im Mittel 16 Monate betrug. Frühere Daten hatten noch eine verlängerte Lebenszeit von nur zwölf Monaten gezeigt. Zudem hätten inzwischen mehr Patienten auf die Kombinationstherapie mit MOR208 und dem Krebsmedikament Lenalidomid angesprochen, so Morphosys. MOR 208 ist derzeit der wichtigste Wirkstoffkandidat des Unternehmens. "Die Daten belegen, dass wir wirklich auf einem sehr guten Weg sind", sagte ein Sprecher. Ausführliche Daten will das Unternehmen auf der bevorstehenden ASH-Konferenz präsentieren, die vom 1. bis 4. Dezember in San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien stattfindet. Läuft alles nach Plan, kann Morphosys im kommenden Jahr den Zulassungsantrag einreichen. Auf eine Zulassung kann das Unternehmen dann bereits 2020 hoffen.

