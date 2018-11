Diese Partnerschaft profitiert von starken Kompetenzen im Bereich KI und maschinelles Lernen, gepaart mit Innovation und Fertigung von landwirtschaftlichen Geräten der Weltklasse

CNH Industrial (NYSE: CNHI/MI: CNHI), einer der weltweit größten Hersteller von landwirtschaftlichen Maschinen, und Farmers Edge, Vorreiter im Bereich der entscheidungsorientierten Agrarwirtschaft, gaben heute ihre Partnerschaft im Bereich der digitalen Landwirtschaft bekannt. CNH Industrial will sein umfangreiches Händlernetzwerk nutzen, um seinen Kunden die digitalen Präzisionslösungen von Farmers Edge zugänglich zu machen und Farmers Edge damit seinem Ziel näher zu bringen, in den nächsten drei Jahren 150.000 Geräte zu vernetzen, darunter 100.000 landwirtschaftliche Geräte und 50.000 verbundene Feldsensoren. Gleichzeitig bietet die Partnerschaft den Händlern von CNH Industrial die Möglichkeit zur digitalen Vernetzung mit ihren Kunden überall auf der Welt.

"CNH Industrial erkennt die Bedeutung der digitalen Landwirtschaft für unsere Händler und Kunden an", erklärte Hubertus Mühlhäuser, Chief Executive Officer, CNH Industrial. "Farmers Edge ist weltweit führend in puncto feldorientierter Daten, vernetzter Hardware und Feldsensoren, die Daten in eine unternehmenseigene, hochwertige Wissenschafts- und KI-Plattform einspeisen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Farmers Edge und auf die gemeinsame Weiterentwicklung unserer Strategie für die vernetzte Farm, die Agronomen die vollständige Kontrolle über ihre Daten garantiert."

Heutige landwirtschaftliche Betriebe zeichnen sich durch ein hohes Datenaufkommen aus und sind daher in hohem Maße auf Echtzeit-Konnektivität angewiesen. Es reicht inzwischen nicht mehr, Daten nachträglich zu prüfen. Die Landwirtschaft braucht schnellere und genauere Erkenntnisse, die messbare Ergebnisse liefern. Daten, Entscheidungsfindung und Rentabilität sind eng miteinander verknüpft. Die Kombination aus KI, IoT und prädiktiver Analytik mit einem neuen Maß an globaler Konnektivität bietet Akteuren im gesamten agronomischen Ökosystem ein einzigartiges Datenniveau (Makro-, regionale, Mikro- und feldbasierte Daten), um die Entscheidungsfindung zu unterstützen, Risiken zu minimieren und das Wachstumspotenzial zu maximieren.

"Wir verknüpfen die besten landwirtschaftlichen Maschinen über FarmCommand, der zurzeit einzigen, fortschrittlichen, umfassenden digitalen Agrarplattform, mit einem weltweiten Händlernetzwerk. Auf diese Weise wollen wir die Art und Weise neu definieren, wie die Branche den Wert von landwirtschaftlichen Daten wahrnimmt", erläuterte Ron Osborne, Chief Strategy and Product Officer bei Farmers Edge.

"CNH Industrial ist eines der bekanntesten und renommiertesten Unternehmen in der globalen Landwirtschaftsbranche, deshalb ist diese Partnerschaft ein bedeutender Schritt für uns", ergänzte Wade Barnes, Chief Executive Officer, Farmers Edge. "Mit unserer Arbeit verfolgen wir das gemeinsame Ziel, eine neue Ausrichtung der Entscheidungsfindung in der Landwirtschaft zu bewirken. Die Partnerschaft bietet exklusive Optionen und Services, die zuverlässige Produkte und technologische In

Über CNH Industrial

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI/MI: CNHI) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassender industrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten und weltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihrem jeweiligen Industriesektor eine maßgebliche internationale Größe: Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren und Landmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen; Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs- und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen; Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in den Sparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren und Getrieben. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens http://www.cnhindustrial.com

Über Farmers Edge

Farmers Edge ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der entscheidungsorientierten Agrarwirtschaft, das mehr als 20 Millionen Acres weltweit mit digitalen Präzisionslösungen betreut. Über die Kombination von praxisorientierten Daten, nutzerfreundlicher Software, modernster Verarbeitungstechnologie, prädiktiver Modellierung und fortschrittlichen agronomischen Analysen versorgt Farmers Edge Erzeuger mit skalierbaren Lösungen, damit sie mit weniger Aufwand mehr produzieren können. Die Lösungen von Farmers Edge nutzen innovative digitale agronomische Tools und konzentrieren sich auf die nachhaltige Produktion hochwertiger Nutzpflanzen mit hohen Erträgen. Sie wurden im Hinblick auf optimierte Eingaben, minimale Umweltauswirkungen und Schutz der Wirtschaftlichkeit der Farm konzipiert. Von der Saatauswahl bis hin zur Erntedatenanalyse verwandelt Farmers Edge Big-Data in zeitgemäße und präzise Erkenntnisse zur Unterstützung einer informierten Entscheidungsfindung. Weitere Informationen über Farmers Edge finden Sie unter FarmersEdge.ca oder FarmersEdgeUSA.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

