UM sagt anfängliche Verbesserung von 20 % bei der Marketingproduktivität aus Programm für Ermöglichung und Analysen voraus



New York und London und Köln, Deutschland, und Delhi, Indien (ots/PRNewswire) - Die Truesight-Marketscience Partnership hat heute den Abschluss eines "Analytics Enablement"-Programms von drei Monaten bekannt gegeben, das sich auf die Marketing Investment Productivity von Unitymedia konzentrierte, einem führenden Kabelanbieter in Deutschland.



Die Unitymedia GmbH (UM) ist der zweitgrößte Betreiber von Kabelnetzen und führende Anbieter von Breitbanddiensten in Deutschland und eine Tochtergesellschaft von Liberty Global, dem größten internationalen Unternehmen im Bereich TV und Breitband. Man wünschte einen gründlicheren Ansatz bei Messung und Verwaltung von Investitionen in Vertrieb und Marketing. Es wurden tiefere Erkenntnisse und belastbarere Informationen aus den Marketingdaten gewünscht, da man weiterhin Investitionen in die Zukunft des Marketings vornimmt. Angesichts der strategischen Wichtigkeit wurde entschieden, diese Kapazitäten intern zu schaffen. Es wurde ein Partner benötigt, der das interne Team ermöglichen und schulen sowie eine moderne und anpassbare Analyseplattform bereitstellen konnte.



"Wir sahen den unmittelbaren Bedarf, uns in ein Unternehmen auf Grundlage von Daten zu verwandeln und gleichzeitig unsere Ausgaben für maximale Effektivität zu optimieren und verbesserte Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen zu erzielen", sagte James Oliver, Data Scientist Team Lead des Bereichs Customer Value & Strategic Marketing Initiatives bei Unitymedia. "Wir benötigten zudem einen Partner, der unsere internen Analyseexperten schult, qualifiziert und danach unterstützt, welche dann für den gesamten Analyseprozess nach Abschluss des Projektes verantwortlich sind, ihn betreiben und verwalten", sagte er.



Truesight-Marketscience erhielt von UM den Zuschlag für das zweistufige Analyseprojekt zur Gestaltung und Umsetzung eines mehrphasigen "Marketing Analytics"-Programms, welches die Auswirkungen von Marketingdynamiken, Investitionen und anderen Ursachen im Vertrieb, die den geschäftlichen Ergebnissen von UM zugrunde liegen, klären und messen würde. Als Entscheidungsgrundlage der Marketingplanung und künftiger Investitionen von UM wurden die Ergebnisse betrieblich mit einem Live-Szenario-Planungstool umgesetzt. Zudem half Truesight-Marketscience UM beim Aufbau eines internen Analyseteams, der Gestaltung und Umsetzung eines firmeneigenen Enablement Path und der Lizenzierung seiner Plattform marketscience.studio.



Dr. Peter Cain, Gründer von Marketscience Consulting Ltd. und strategischer Partner bei Truesight-Marketscience, brachte in das Projekt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Schulung von Blue-Chip-Kunden in der Ökonomie hinter den betriebswirtschaftlichen Zahlen ein. "Unser Prozess der Ermöglichung ist eine Methode, die wir an den Bedarf der Kunden anpassen. Unsere Lösung versetzte UM in die Lage, unsere Marktanalysen intern zu nutzen, um Bemühungen zur Erzielung von Nachfrage zu prognostizieren, messen und optimieren - und dies mit mehr Genauigkeit, Verständnis und Sicherheit."



Nitesh Sahay, Geschäftsführer und Partner bei Truesight Consulting leitete die technischen Aspekte des Projektes mit einem Team der Experten von Truesight-Marketscience aus London, Delhi und New York. "In der ersten Phase des Wissenstransfers spiegelte das Team von Unitymedia das Analyseteam von Truesight. Es war wichtig, dass beide Teams auf derselben modernen Plattform tätig waren", sagte Nitesh Sahay. "Zudem war es entscheidend, dass wir vollständige und regelmäßige Schulung bereitstellten. Wir haben einen Ausbildungsweg verfolgt, welcher das Team von UM in die Lage versetzte, die Ansprüche dieses modernen Modellierungsansatzes schnell zu erfüllen."



Die Arbeit geschah unter ungewöhnlich kurzen Bereitstellungsfristen. Truesight-Marketscience verwendete einen Fast-follow-Ansatz. Daten wurden gesammelt und Modelle geschaffen, während die internen Analyseexperten von UM gleichzeitig geschult wurden. Am Ende dieses Auftrages waren neue Methoden, unterstützende Technik und maßgeschneiderte Werkzeuge erzeugt, lizenziert bereitgestellt und intern bei Unitymedia ermöglicht. Damit wurden Marketing Analytics vollständig umgesetzt.



"Die von uns geschaffene, erweiterte Plattform ist umfassend genug, um einen künftigen Ausbau durch UM zu erlauben", sagte David Dixon, einer der Gründer und Geschäftsführer von Truesight Consulting. "Wir verbleiben zwar aktiv und unterstützen das interne Team von UM dabei, das Potenzial komplexerer Daten und Analysen umzusetzen, aber das Endziel besteht darin, eine minimale Rolle mit gelegentlichem QC und der Vermittlung von Best Practices zu spielen. UM ist jetzt in der Lage, die Erzeugung und Verbreitung von Erkenntnissen mit zu übernehmen. Letztlich werden sie dies aber vollständig selbst tun."



"Zwei Aspekte unserer Arbeit mit UM sollten speziell hervorgehoben werden", sagte Sebastian Shapiro, einer der Gründer und Partner von Truesight-Marketscience. "Zum Ersten halfen unsere einzigartigen Analysemethoden UM dabei, neue Dimensionen in kurz- und langfristigen Marketingaktivitäten zu erkennen. Dies war zudem wichtig, um ein neues Verständnis der Auswirkungen von Werbeaktionen zu erhalten, was für das Unternehmen von speziellem Interesse war.



Zum Zweiten ermöglicht die Flexibilität unseres Ermöglichungsprotokolls die direkte Erfüllung des Bedarfs von UM statt eines universellen Ansatzes, der in der Branche typisch ist, und bei dem Kunden sich einem vorhandenen Verfahren anpassen müssen. Bei umfassenden Analysen befinden sich Kunden in unterschiedlichen Stadien ihrer Kapazitäten. Darum haben wir Ermöglichungsmodelle entwickelt, um jedem geschäftlichen Modell zu entsprechen."



Informationen zur Truesight-Marketscience Partnership



Die Truesight-Marketscience Partnership wurde zu Beginn des Jahres 2018 von den Marketing-Innovatoren David Dixon und Sebastian Shapiro begründet, beide Gründer von Truesight Consulting, sowie Dr. Peter Cain, Gründer und CEO der britischen Beratungsfirma Marketscience Consulting Ltd. Die Partnerschaft beruht auf der gemeinsamen Erkenntnis des einzigartigen Bedarfs von Unternehmen und Kunden mit Analyseschwerpunkt, die umfassende Marketinganalysen mit den Modellen Do It Yourself (DIY) oder Do It With Me (DIWM) in Zusammenarbeit mit externen Anbietern implementieren möchten. Truesight-Marketscience vereint Lösungen bei Technik, Datenmodellierung und geschäftlichen Informationen, um signifikante Verbesserungen bei Ergebnissen und Umsätzen für seine Kunden zu erzielen. Das Unternehmen bietet die gesamte Palette erweiterter Dienste der Marketinganalysen an, darunter Marketing Mix Modelling (MMM), Multitouch Attribution (MTA), Analysen von Kundendaten, quantitative Analysen aus Umfragen, Szenarioplanung und -optimierung sowie Change-Management im Marketing. Das Unternehmen ist höchst innovativ in den Bereichen Technik, geistiges Eigentum, Bereitstellung von Produkten und Blue-Chip-Partnerschaften mit Wirtschaft und Forschung tätig. Truesight-Marketscience befindet sich in privatem Eigentum und ist radikal transparent und unvoreingenommen und wird nicht durch konkurrierende Interessen oder Gewinn/Verlust behindert. Der Hauptsitz befindet sich in New York und London und die Kunden stammen vom amerikanischen Kontinent, aus Europa und Asien, aus den Bereichen Konsumgüter, B2B-Firmensoftware, Einzelhandel, Telekom, Medien und Unterhaltung sowie Finanzdienstleistungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.truesight.consulting und unter www.marketscienceconsulting.com



Informationen zu Unitymedia



Unitymedia ist der zweitgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland, ein führender Anbieter von Breitbandkabeldiensten in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg. Unitymedia ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Global plc. Mehr als 13 Millionen Haushalte und 7,2 Millionen Kunden haben Abonnements für 13,1 Millionen Dienste.



OTS: Truesight Consulting newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132630 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132630.rss2



Pressekontakt: Sebastian Shapiro für Truesight-Marketscience Sebastian.shapiro@truesight.consulting +1 917 605 0095 Tel.