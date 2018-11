Die anhaltende Hoffnung auf eine Beruhigung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Wall Street weiter angetrieben. US-Präsident Donald Trump hatte bereits am Dienstag einen "großartigen Deal" mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt in Aussicht gestellt und so für Freude unter den Anlegern gesorgt. Zudem präsentierten am Donnerstag einige Unternehmen positive Geschäftszahlen. Damit bauten die wichtigsten Aktienindizes ihre jüngsten Gewinne aus.

Der Dow Jones Industrial stieg um 1,06 Prozent auf 25 380,74 Punkte. Im abgelaufenen Monat Oktober hatte der US-Leitindex trotz der jüngsten Gewinne rund 5 Prozent verloren - es war der größte Monatsverlust seit Januar 2016.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es ebenfalls um 1,06 Prozent nach oben, und zwar auf 2740,37 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 1,47 Prozent auf 7069,17 Punkte./la/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0242 2018-11-01/21:25