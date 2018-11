Independent Research hebt Airbus auf 'Kaufen' - Ziel auf 115 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Airbus nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 113 auf 115 Euro angehoben. Der Flugzeughersteller habe ein überzeugendes Zahlenwerk präsentiert, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

NordLB hebt Wacker Chemie auf 'Kaufen' - Ziel runter auf 108 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Wacker Chemie nach Zahlen zum dritten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber von 130 auf 108 Euro gesenkt. Das auf die Halbleiterindustrie spezialisierte Chemieunternehmen habe schwache Umsatz- und Ergebniskennziffern ausgewiesen und damit die Markterwartungen verfehlt, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da aber wohl einige der zuletzt wirksamen Belastungen vorübergehender Natur sein dürften und die mittelfristigen Nachfrageaussichten nach Solarsilizium konstant gut seien, habe er sein Anlagevotum angehoben.

Equinet hebt Fuchs Petrolub auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Fuchs Petrolub von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 50 Euro angehoben. Für die Aktie des Schmierstoffherstellers habe sich eine gute Kaufgelegenheit ergeben, schrieb Analyst Knud Hinkel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei wieder zurück auf einem vernünftigen Niveau. Die jüngste Gewinnwarnung beunruhige ihn nicht so sehr. Der Gegenwind in China und anderen Ländern, der dazu geführt habe, dürfte im neuen Jahr nachlassen. Die strukturellen Wachstumschancen in China hätten sich kaum verändert.

Warburg Research hebt RIB Software auf 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat RIB Software nach Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 18,50 Euro belassen. Die soliden Ergebnisse des dritten Quartals seien eine Erleichterung gewesen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kaufempfehlung begründete der Experte mit dem Potenzial angesichts der jüngsten Kursschwäche.

CFRA hebt Sanofi auf 'Buy' - Ziel hoch auf 87 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Sanofi nach Zahlen zum dritten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 87 Euro angehoben. Die Resultate des französischen Pharmakonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Wan Nurhayati in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Gewinnprognose (EPS) für 2018 und verlagerte den Bewertungshorizont von 2018 auf 2019.

DZ Bank hebt fairen Wert für Fielmann auf 53 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fielmann nach Zahlen zum dritten Quartal von 49 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dass die Optikerkette trotz ungünstiger Wetterbedingungen einen überproportionalen Anstieg des Vorsteuergewinns verzeichnet habe und an den Jahreszielen festhalte, habe positiv überrascht, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2018 bis 2020.

Independent Research senkt Rational-Ziel auf 560 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Rational nach Zahlen von 630 auf 560 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das dritte Quartal des Großküchenausstatters sei schwächer ausgefallen als gedacht, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte senkte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie (EPS) in den Jahren 2018 und 2019.

Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für Krones auf 77 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Krones von 100 auf 77 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Auch nach einem Kursrutsch sei es noch immer zu früh, um die Aktie des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen zu kaufen, schrieb Analyst Carlos Becke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngste Gewinnwarnung für 2018 sollte eigentlich niemanden überrascht haben. Schlecht für die Stimmung seien aber die neuen mittelfristigen Ziele.

Warburg Research senkt Ziel für Schaeffler auf 16 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Schaeffler von 18 auf 16 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Erwartungen für das Autozuliefergeschäft seien angesichts der Abkühlung in China nochmals gesunken, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte sieht aber weiterhin großes Kurspotenzial und beließ es beim Kaufvotum.

Commerzbank senkt Ziel für Fresenius SE auf 78 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Fresenius SE von 83 auf 78 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. So schlecht, wie es den Anschein habe, laufe es für den Medizinkonzern gar nicht, schrieb Analyst Oliver Metzger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Eingrenzung des Ausblicks an das untere Ende der Bandbreite sei vor allem der Prognosekürzung der Dialysetochter FMC geschuldet. Die Generikasparte Kabi laufe hingegen sehr gut und der dazugekaufte Krankenhausbetreiber Quironsalud gleiche die Schwäche der Helios-Kliniken aus. Metzger senkte seine Gewinnschätzungen. Das Fresenius-Papier sei aber attraktiv bewertet.

