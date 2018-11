Zwar beschwichtigte der Vorstand sogleich: Man prüfe ständig, ob das Portfolio der Geschäftssegmente noch passe. Gleichwohl lässt der Plan aufhorchen. Denn richtigglücklich wurden die Ludwigshafener mit dem Kauf dieses Bereichs nicht: 2006 von Degussa für 2,7 Mrd. € erworben, fuhr die Bauchemie 2017 rd. 2,4 Mrd. € Umsatz ein. Auch andere Geschäftsfelder sind im Blick: Öl und Gas gehen an den Konkurrenten Dea und Wasser- und Papierchemikalien sollen mit dem US-Unternehmen Solenis verbunden werden.Sehr hilfreich waren diese Vorhaben für den Kurs bisher nicht. Aber: Aus den Verkäufen und Käufen sollten sich mindestens 7 bis 9 Mrd. € erzielen lassen. Zusammen mit dem angepeilten Umsatz von über 64,5 Mrd. € und einem voraussichtlich leichten Plus beim Ergebnis vor Zinsen undAbschreibungen sowie vor Sondereinflüssen 2018 (nach ca. 8,3 Mrd. € im letzten Geschäftsjahr) sind 61,2 Mrd. € Börsenwert denkbar günstig. Das KGV per 2019 liegt aktuell bei 9,8. Wir empfehlen die Aktie zum Kauf!



Dies ist ein Ausschnitt aus Börse easy Nr. 44 vom 31.10.2018.



