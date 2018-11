Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Safran nach Abschluss der Zodiac-Übernahme mit "Buy" und einem Kursziel von 136 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Rüstungs- und Triebwerkskonzern habe großes Wachstumspotenzial durch die Branchentrends und günstige Produktzyklen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hinzu kommen Sparpotenzial./mis/la

Datum der Analyse: 01.11.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FR0000073272

AXC0045 2018-11-02/07:29