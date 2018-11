Global Blockchain Technologies Corp.: Global Blockchain gibt ein Update bezüglich des Record Date für die Ausgabe von Spinout-Aktien DGAP-News: Global Blockchain Technologies Corp. / Schlagwort(e): Expansion Global Blockchain Technologies Corp.: Global Blockchain gibt ein Update bezüglich des Record Date für die Ausgabe von Spinout-Aktien 02.11.2018 / 09:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Global Blockchain gibt ein Update bezüglich des Record Date für die Ausgabe von Spinout-Aktien Da die rechtlichen und administrativen Prozesse im Zusammenhang mit der Übernahme von X2 durch BLOC fortgeführt werden, hat der Verwaltungsrat des Unternehmens beschlossen, die Festlegung des endgültigen Stichtags zum Zwecke der Teilnahme an der Ausgliederung bestimmter Vermögenswerte bis zu dem Datum zu verschieben, das BLOC und X2 offiziell vereinbaren werden. Nach Abschluss dieser Vereinbarung wird der entsprechende Termin unter anderem durch Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Roadmap der Übernahme bleibt mit einer unterzeichneten Absichtserklärung zwischen BLOC und X2 auf Kurs. Seit der ersten Ankündigung wurde die Übernahme von den BLOC-Aktionären sehr positiv aufgenommen. Vancouver, British Columbia. 02. November 2018 - GLOBAL BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES CORP. (CSE: BLOC; BLOC.CN, BLOC.CNX) (Frankfurt: BWSP) (OTC: BLKCF) ("BLOC" oder das "Unternehmen") gibt seinen Anlegern bekannt, dass der Zeitpunkt ("Record Date"), an dem die Aktionäre von BLOC berechtigt sind, sich an der Ausgliederung bestimmter Unternehmens- und Devisenaktivitäten wie am 11. Oktober 2018 bekanntgegeben wurde zu beteiligen, bis zum Abschluss eines definitiven Schlusstermins für den Kauf von X2 Games Corp. ("X2") durch BLOC noch nicht festgelegt wurde. Derzeit führen BLOC und X2 sowie ihre jeweiligen professionellen Berater die endgültige Dokumentation durch und holen die erforderlichen Genehmigungen für die Transaktion ein. Nach Abschluss dieser Aufgaben wird ein neues Aufnahmedatum festgelegt. Dieses Datum wird zusammen mit den entsprechenden Details der endgültigen Übernahme mittels Pressemitteilung sowie der Verwendung anderer Medien und IR-Kanäle bekannt gegeben. Die Akquisition wird wie geplant fortgesetzt, wobei sowohl BLOC als auch X2 eine Absichtserklärung unterzeichnet haben. Beide Unternehmen sind auch in Gesprächen über die Synergien zwischen ihren Vermögenswerten und ihrem Personal, was noch mehr Möglichkeiten für disruptive und innovative Spieleentwicklungen auf Blockchainbasis eröffnet. Die Akquisition hat seit ihrer Ankündigung am 11. Oktober 2018 bei den Wirtschaftsnachrichten und den Aktionären viel positive Beachtung gefunden. "Noch bevor die Übernahme abgeschlossen ist, machen wir mit X2 bereits große Dinge", sagte Shidan Gouran, Präsident und CEO des Unternehmens. "Unser Team und das Team von X2 haben zusammengearbeitet und sogar noch mehr Potenzial aus dieser Akquisition entdeckt, als wir zu Beginn erwartet hatten. Da unsere Ankündigung der Akquisition von unseren Aktionären viel Aufmerksamkeit auf sich zog, haben wir mehrere Anfragen zum Record Date erhalten Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Fertigstellung des Record Date vorläufig zu verschieben, da die Übernahme noch nicht abgeschlossen ist. Dies gibt unseren Anlegern noch mehr Flexibilität bei der Planung ihrer Beteiligungen an BLOC-Aktien, um sicherzustellen, dass sie die gewünschte Beteiligung am Spinout erhalten." Im Auftrag des Unternehmens: Shidan Gouran, President & CEO (416) 854-3017 Für weitere Informationen: IRTH Communications, LLC ir@globalblockchain.io 1-800-689-8089 Über Global Blockchain Technologies Corp. Das Unternehmen bietet Investoren Zugang zu einem Beteiligungskorb innerhalb des Blockchain-Sektors, der von einem Expertenteam bestehend aus Branchenpionieren und Erstanwender aller großen Kryptowährungen verwaltet wird. Mit Blick darauf, der erste vertikal integrierte Urheber und Verwalter hochrangiger Blockchains und digitaler Währungen zu werden, konzentriert sich das Unternehmen auf die Vereinfachung des derzeitig mühsamen, langwierigen und komplizierten Prozesses, den interessierte Investoren durchlaufen müssen, um Exposition im Kryptowährungs-Sektor zu erhalten. BLOC ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und ihre Stammaktien werden unter dem Symbol "BLOC" gehandelt. Weitere Informationen hinsichtlich BLOC sind bei SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der Unternehmenswebseite, www.globalblockchain.io zu finden. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 02.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 740655 02.11.2018 ISIN CA37958L1076 AXC0069 2018-11-02/09:13