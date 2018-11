Nachdem es zu Beginn der Formel 1 Saison noch so aussah, als könnte die Marke mit dem Stern diesmal schwächeln, gab es im Saisonverlauf das gewohnte Bild. Die anderen Fahrer sahen meist nur die Rücklichter des Mercedes von Lewis Hamilton. Ein Blick auf das Chart der Daimler-Aktie in 2018 zeigt hingegen sofort, dass dieser Formel 1- Triumph nicht im Geringsten im Aktienkurs reflektiert wird. Nun stehen bei Daimler neben dem Stabwechsel auf dem Sitz des Vorstandsvorsitzenden noch einige weitere Neuigkeiten bevor. Welche das sind und wie interessierte Anleger an zukünftigen Kursveränderungen der Daimler-Aktie partizipieren könnten, das alles erfahren Sie in unserem heutigen X-perten-Video.