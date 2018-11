Commerzbank: Wenigstens im MDAX ganz vorne

Die Deutsche Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055) legte überzeugende Ergebnisse für das dritte Quartal 2018 vor. Dem Börsenbetreiber kommt die gestiegene Volatilität an den Märkten zugute. Entsprechend positive Nachrichten hatte man in Bezug auf das Oktober-Handelsvolumen zu berichten.

An den Kassamärkten der Deutschen Börse wurde im Oktober laut Unternehmensangaben ein Umsatz von 171,6 Mrd. Euro erzielt (Vorjahr: 115,9 Mrd. Euro). Das entspricht einem Zuwachs von 48 Prozent gegenüber den Oktober-Umsätzen 2017 mit 115,9 Mrd. Euro. Von den 171,6 Mrd. Euro im Oktober entfielen 156,7 Mrd. Euro auf Xetra (Vorjahr: 102,9 Mrd. Euro), womit der durchschnittliche Xetra-Tagesumsatz bei 7,1 Mrd. Euro lag. Am Handelsplatz Börse Frankfurt wurden 3,7 Mrd. Euro umgesetzt (Vorjahr: 4,1 Mrd. Euro) und an der Tradegate Exchange 11,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 8,9 Mrd. Euro), heißt es weiter.

